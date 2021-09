„Biegający jelonek”, „forsowanie kordonu”. Polityk PO: Chcemy wygrać, robiąc z siebie błaznów?

W ten sposób chcemy wygrywać wybory? Robiąc z siebie błaznów, deprecjonując Straż Graniczną i inne służby, które wypełniają obowiązki? Czy jedynym pomysłem jest próba sforsowania kordonu strażników? – pyta prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, jeden z liderów Platformy Obywatelskiej w województwie śląskim.

Po białoruskiej stronie granicy blisko Usnarza Górnego na Podlasiu od kilku tygodni koczuje grupa migrantów, zwieziona w to miejsce przez służby białoruskie. Znajduje się tam kilkanaście lub nieco więcej osób.



Grupa nie może przejść do Polski, uniemożliwia to SG i wojsko. Nie może się też cofnąć, bo jest blokowana przez służby białoruskie.



Białorusini dostarczają grupie pożywienie, wodę i papierosy, migranci są też często wymieniani . Białoruś nie wpuściła do siebie polskiego konwoju z pomocą humanitarną dla migrantów.



W związku z presją migracyjną tworzoną przez reżim białoruski od czwartku w pasie granicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.



Do sytuacji na granicy odniósł się w mediach społecznościowych Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca i jeden z liderów PO w woj. śląskim.

Prezydent Sosnowca o zachowaniu polityków opozycji

– To, co dzieje się wokół wschodnich granic kraju, to cyrk i kompromitacja. I nie chodzi wcale o uchodźców ani o działania służb państwowych, ale o niektórych członków opozycji i to, co wokół tego ona robi – zaznaczył polityk.Przypomniał, że nasze granice to jednocześnie granice zewnętrzne Unii Europejskiej; stwierdził, że „mamy prawo i obowiązek bronić ich i odpowiadać na zaczepne działania i prowokacje, których jest niemało.– Szokują wypowiedzi takie jak ta: „mam wrażenie, że to jest wataha (...), wataha psów, która otoczyła biednych słabych ludzi. (...) Tak nie postępują żołnierze. Śmieci po prostu”. Właśnie w ten sposób obalane są pomniki i legendy, a czy chcemy obalać sami siebie? – pyta Chęciński, odnosząc się do skandalicznych słów wypowiedzianych w TVN24 przez Władysława Frasyniuka.

Dalej krytykuje zachowanie posła KO Franciszka Sterczewskiego.



– Wypowiedziom wtóruje jeden z posłów, który jak jelonek biegał po przygranicznych polach, a Straż Graniczna musiała go gonić i łapać niczym stewardzi kibiców na meczach piłkarskich – czytamy w jego wpisie.



– W ten sposób chcemy wygrywać wybory? Robiąc z siebie błaznów, deprecjonując SG i inne służby, które wypełniają obowiązki? Czy jedynym pomysłem jest próba sforsowania kordonu strażników? Gdzie realne pomysły, działania? Nie jesteście influencerami. My mamy uzdrowić Polskę, wyplewić patologię, która szerzy się w obozie władzy, a nie dawać paliwo do wyśmiewania, pokazywania, że jedynym planem jest „bezplan” i działanie na własną korzyść, dając jednocześnie wzrost notowań partii rządzącej i to mimo ich dziesiątek wpadek i błędów – apeluje do swoich kolegów samorządowiec.



Na koniec zaznacza, że „teraz potrzebne są działania, ciężka praca i pomysły, a nie bieg z reklamówką czy wyzwiska wobec ludzi, którzy bronią naszych granic”.

