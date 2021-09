Nielegalni imigranci na granicy Polski. Straż Graniczna podaje dane

Minionej doby ujawniliśmy 191 prób nielegalnego przekroczenia granicy – poinformowała w środę rzeczniczka prasowa Straży Granicznej ppor. Anna Michalska. Jak dodała, funkcjonariusze SG zatrzymali 36 nielegalnych imigrantów.

Wśród zatrzymanych imigrantów jest: 18 obywateli Iraku, trzech obywateli Iranu, trzech obywateli Tadżykistanu i 12 osób, których tożsamość nadal jest ustalana.



– Pozostałe próby zostały udaremnione – wyjaśnia ppor. Michalska.





Cudzoziemcom,którzy pomagają w nielegalnym przekroczeniu granicy, wydawana jest decyzja zobowiązująca do powrotu z rygorem natychmiastowej wykonalności.Ich przymusowy wyjazd do kraju pochodzenia organizowany jest w ciągu 48h.Dodatkowo otrzymują zakaz wjazdu do Schengen na 5 lat❗️ pic.twitter.com/sSLSdIyfyd