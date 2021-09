Jechał S3 prawie 250 km/h. Nie wierzył, że dogonił go radiowóz [WIDEO]

Gorzowscy policjanci z grupy Speed zatrzymali na trasie ekspresowej S3 kierowcę mercedesa, który jechał 249 km/h. Mężczyzna, gdy wysiadł z auta, nie mógł uwierzyć, że dogonił go radiowóz – poinformował Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

– Pośpiech 40-latek z woj. mazowieckiego tłumaczył spotkaniem biznesowym. Na temat pomiaru nie dyskutował. Policjanci nie mieli wątpliwości, że za taką prędkość kilkusetzłotowy mandat mógłby być niewystarczający i sprawę skierowali do sądu – powiedział Jaroszewicz.



Do tej sytuacji doszło we wtorek na odcinku S3 między Gorzowem a Myśliborzem (woj. zachodniopomorskie). Patrolujący ten fragment drogi funkcjonariusze spostrzegli mercedesa jadącego z zawrotną prędkością. Ruszyli za nim i zatrzymali do kontroli.



– W bezpiecznym miejscu funkcjonariusze mogli porozmawiać z kierowcą na temat jego jazdy. Kiedy mężczyzna wysiadł z mercedesa, był zaskoczony mocą radiowozu – dodał Jaroszewicz.

Kierowca mercedesa na trasie s3 jechał aż 249 km/h.Policjanci grupy Speed szybko zakończyli jazdę mężczyzny. Kierowca tłumaczył się biznesowym spotkaniem, a gdy wysiadł z auta, nie mógł uwierzyć, że dogonił go radiowóz. Sprawa trafi do sąduhttps://t.co/CzTpXepfPb pic.twitter.com/Yz8RQ1bEYl — Policja Gorzów Wlkp. (@Policja_Gorzow) September 8, 2021

Policjanci z grupy Speed wobec kierowców, którzy w sposób rażący łamią przepisy, kierują wnioski o ukaranie do sądu, który najczęściej podziela ich argumenty.