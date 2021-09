Wybory po rosyjsku: trzech identycznych Borisów o tym samym nazwisku na jednej liście

Na kilkanaście dni przed wyborami w Rosji spore kontrowersje wzbudza rywalizacja o miejsce w Zgromadzeniu Ustawodawczym w Petersburgu. Deputowany Boris Wiszniewski będzie miał bowiem… dwóch sobowtórów – kontrkandydaci zmienili imiona i nazwiska, by upodobnić się do przedstawiciela opozycyjnej partii Jabłoko. Co więcej, zmienili także swój wygląd, a na zdjęciach na plakatach wyglądają niemal identycznie. Komisja wyborcza nie widzi jednak problemu.

Wiszniewski zasiada w zgromadzeniu ustawodawczym Petersburga od 2011 roku, gdzie reprezentuje opozycyjną partię Jabłoko. Będzie ubiegał się ponownie o mandat, ale niedawno okazało się, że walczyć z nim będzie dwóch rywali o tym samym imieniu i nazwisku.





Bykow i Szmielow to dziś Wiszniewscy

„Oryginalny” Wiszniewski protestuje

Мошенничество продолжается.

Мои "двойники", на время выборов ставшие "Борисами Вишневскими", сменив имя и фамилию, теперь сменили и внешность. Отрастили бороды и усы, и думаю, еще и подретушировались.

Посмотрите, как они выглядят на плакате, который будет висеть на участках. pic.twitter.com/16iV3NghoE — Борис Вишневский (@visboris) September 5, 2021

Co prawda – podaje „Nowaja Gazieta” – do niedawna obaj nazywali się zupełnie inaczej. Jeden Boris Wiszniewski, który reprezentuje partię Zielonych, do niedawna był. Drugi Boris Wiszniewski wcześniej nazywał sięJak wynika z plakatu komisji wyborczej prezentującego kandydatów, obaj zmienili też powierzchowność: noszą teraz takie same jak kandydat Jabłoka szpakowate brody i podobną skąpą fryzurę.Szefowa Centralnej Komisji Wyborczej Ełła Pamfiłowa ostro skrytykowała taki zabieg.

Niemniej, w Petersburgu miejska komisja wyborcza nie dopatrzyła się żadnych naruszeń i we wtorek odrzuciła jego skargę.





Komisja wyborcza znalazła wytłumaczenie

Oświadczono, że: jeden to Boris Iwanowicz, a drugi – Boris Giennadjewicz. Tak więc według komisji nie doszło do całkowitej zbieżności nazwisk.Wybory do tego gremium odbędą się razem z wyborami do parlamentu Rosji 19 września, gdy przypada ustawowy wspólny dzień głosowania.