Wybuch w zakładach zbrojeniowych. Nie żyje kobieta

W zakładach zbrojeniowych Mesko w Skarżysku-Kamiennej w woj. Świętokrzyskim doszło do eksplozji. W wyniku wybuchu życie straciła 41-letnia kobieta.

– Po godz. 6 dostaliśmy zgłoszenie, że doszło do wybuchu w zakładach zbrojeniowych Mesko – poinformował w rozmowie z portalem tvp.info Jarosław Gwóźdź, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej.



Trwa wyjaśnianie okoliczności tego wypadku. – Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora – dodał Gwóźdź.



Rodzina kobiety została objęta pomocą psychologiczną.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



Jak przekazał przewodniczący NSZZ „Solidarność” Stanisław Głowacki, eksplozja materiałów wybuchowych miała miejsce na korytarzu, podczas transportu.

#wieszwiecej Polub nas

– To miejsce, w którym teoretycznie nie powinno się już nic stać. To jest dla nas niezrozumiałe. To wielka tragedia, jesteśmy w szoku – powiedział Głowacki.



Związkowiec zaznaczył, że przez 30 lat w zakładzie udawało się uniknąć poważnych wypadków. Ten rok jest jednak wyjątkowo nieszczęśliwy.



W kwietniu doszło do eksplozji w budynku, gdzie wytwarzane były ładunki wybuchowe. Ciężko ranna została 48-letnia kobieta. W wyniku poniesionych obrażeń zmarła 17 czerwca.