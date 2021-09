Zielone światło dla unijnych sankcji na Rosję

Jest zgoda unijnych ambasadorów na przedłużenie o pół roku sankcji dyplomatycznych wobec Rosji za agresję na Ukrainę – podaje Informacyjna Agencja Radiowa. By restrykcje weszły w życie, potrzebna jest jeszcze formalna zgoda ministrów 27 krajów, co ma nastąpić w tym tygodniu.

Sankcje obejmują zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa finansowe w Europie.



Do połowy marca na czarnej liście pozostaną separatyści z Krymu podważający integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, a także rosyjscy politycy i wojskowi, w tym kilku bliskich współpracowników prezydenta Władimira Putina; w sumie 177 osób.



Również 44 firmy nadal będą miały zamrożone aktywa w Unii.



Te sankcje zostały nałożone w marcu 2014 roku i od tego czasu, co sześć miesięcy są przedłużane, co nie wywołuje kontrowersji.

źródło: IAR

W związku z rosyjską agresją na Ukrainie Unia Europejska nałożyła również sankcje gospodarcze i one również są od połowy 2014 roku przedłużane – ale nie bez problemów. W przeszłości pojawiały się apele, by sankcje złagodzić albo zawiesić. Obecne restrykcje gospodarcze obowiązują do końca stycznia.