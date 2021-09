Pracownik białoruskiego KGB na Forum w Karpaczu. Dworczyk komentuje

Ta sprawa jest do wyjaśnienia przez organizatorów Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Jeżeli to prawdziwa informacja, na pewno zostaną wyciągnięte wnioski – tak szef KPRM Michał Dworczyk odniósł się do doniesień ws. obecności pracownika białoruskiego KGB na Forum w Karpaczu. Jak poinformował dziennikarz TVP Cezary Gmyz, Woskriesienskij wjechał do Polski na wizie Schengen wystawionej przez Hiszpanię.

We wtorek w Karpaczu rozpoczęło się XXX Forum Ekonomiczne. W trwającym do czwartku wydarzeniu ma brać udział ok. 3 tys. osób, w tym przedstawiciele polskiego rządu i goście z zagranicy.



Jak podają media, jednym z gości jest reprezentant Mińska Jurij Woskriesienskij, który ma być pracownikiem KGB. Według doniesień Woskriesienskij zajmuje się „pracą” z więźniami politycznymi polegającą na „zmuszaniu ich, by przyznali się do winy”.



Dworczyk był pytany w Radiu ZET, czy polskie służby wiedziały o tym, że osoba współpracująca z KGB przyjechała na Forum w Karpaczu.



– Dowiedziałem się o tym z mediów społecznościowych we wtorek wieczorem. Myślę, że ta sprawa jest do wyjaśnienia, ale dla organizatorów Forum. To nie jest rządowe przedsięwzięcie czy projekt. To pytanie do organizatorów Forum, kto i dlaczego został tam zaproszony – podkreślił szef KPRM.



– Znając organizatorów Forum, na pewno rzetelnie sprawdzą te informacje. Jestem przekonany, że nikt świadomie nie zaprosiłby pracownika KGB do Karpacza – dodał Dworczyk.



Szef KPRM dopytywany, czy nie jest zaniepokojony tą sytuacją, zaznaczył, że „jeżeli to jest prawdziwa informacja, (...) ta sytuacja powinna być zweryfikowana przez organizatorów”. – Na pewno zostaną z tego wyciągnięte wnioski – zapowiedział Dworczyk.



Jak poinformował dziennikarz TVP Cezary Gmyz, Woskriesienskij wjechał do Polski na wizie Schengen wystawionej przez Hiszpanię.

Woskriesienski wjechał do Polski na wizie Schengen wystawionej przez Hiszpanię — Cezary „Trotyl” Gmyz (@cezarygmyz) September 8, 2021

Taka ciekawostka. Na forum ekonomicznym w Karpaczu Białoruś reprezentuje etatowy pracownik białoruskiego KGB Jurij Woskriesienskij zajmujący się na co dzień "pracą" z więźniami politycznymi i zmuszaniem ich do przyznania się do winy. pic.twitter.com/aEvms2L44H — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) September 7, 2021

