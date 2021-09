Kłótnia o brak maseczki w sklepie zakończyła się strzelaniną w mieście Dniepr na Ukrainie – pisze w środę agencja Unian. Mężczyzna ranił innego klienta rewolwerem, ponieważ ten nie chciał zasłonić ust i nosa.

We wtorek wieczorem w jednym z supermarketów w Dnieprze (daw. Dniepropietrowsku) doszło do kłótni między dwoma klientami w związku z tym, że jeden z nich nie chciał założyć maseczki.



Mężczyźni kontynuowali swoją „rozmowę” na zewnątrz; tam jeden z nich wyciągnął rewolwer i strzelił w stronę klienta, który odmawiał zasłonięcia twarzy w sklepie – podaje Unian. Mężczyzna został ranny w twarz, pod okiem. Nie wiadomo, w jakim jest stanie.



Lokalne media donoszą, że napastnik został zatrzymany. Oprócz rewolweru miał przy sobie paralizator i gaz pieprzowy.



Unian przypomina o innej niebezpiecznej sytuacji w sklepie, do jakiej doszło z powodu braku maseczki. Niedawno w Odessie dwóch klientów pobiło kasjera za to, że domagał się, by zasłonili twarze.

