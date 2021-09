Nitras wyleci z PO? „Jesteśmy ostro wkurzeni na Sławka”

Po Campusie Polska w Platformie Obywatelskiej panują skrajne emocje. Środowisko Rafała Trzaskowskiego jest zachwycone, bo ich lider pokazał, że może walczyć z Tuskiem o przywództwo. Z kolei ludziom szefa PO nie podobało się wiele kontrowersyjnych wypowiedzi. – Jesteśmy ostro wkurzeni na Sławka (Nitrasa – przyp. red.) – przyznają i oceniają, że kolejna edycja imprezy musi mieć bardziej konserwatywny charakter, bo za mocno skręcono w lewo.

Szokujące słowa o „zabieraniu Polsce funduszy” czy „likwidowaniu szpitali” sprawiły, że ludzie związani z Platformą mają po Campusie Polska Przyszłości mieszane odczucia. Jeszcze więcej kontrowersji wywołały wrzutki Sławomira Nitrasa o „piłowaniu katolików”.



Portal gazeta.pl rozmawiał z nimi by zapytać o wrażenia podsumowujące całe wydarzenie.



– Jest u nas spory dysonans. Bo event wyszedł bardzo fajny, ale koło pewnych tematów nie da się przejść obojętnie. Ostatecznie jesteśmy na plusie, ale jednak ostro wkurzeni na Sławka (Nitrasa – przyp. red.) – przyznał jeden z polityków PO.



Chociaż już teraz mówi się o drugiej edycji wydarzenia, panuje przekonanie, że powinno się na nim pojawić więcej konserwatywnych twarzy, bo impreza była jednak mocno lewicowa.



– Campus okazał się większym sukcesem, niż się spodziewaliśmy. I nie jest to kwestia naszej wiary czy zaangażowania w ten projekt, ale reakcji młodych ludzi, którzy do nas przyjechali – przekonują z kolei współpracownicy Rafała Trzaskowskiego.

Od Balcerowicza można się odciąć, ale od Bieńkowskiej, Grodzkiego i Nitrasa?

Otoczenie Trzaskowskiego ocenia, że im więcej było kontrowersji, tym dla nich lepiej. Szykowali się na mocne wystąpienia i starcia, a tezy Sławomira Nitrasa czy Elżbiety Bieńkowskiej im tego dostarczyły.– przyznają rozradowani współpracownicy prezydenta Warszawy.Zobacz także: Rachoń o Campus Polska: Trzaskowski oficjalnie próbuje tworzyć ruch polityczny za niemieckie pieniądze To, co cieszy ludzi Trzaskowskiego, jest z kolei problemem działaczy zorientowanych bardziej na PO i Donalda Tuska. Przyznają, że katolicy to miażdżąca większość obywateli, aJak pisze gazeta.pl, wieloletni polityk Platformy rozkładając ręce stwierdził więc: „Problem polega na tym, żeW końcu to była wicepremier i unijna komisarz, obecny marszałek Senatu oraz nasz poseł i członek zarządu Platformy”.Ludzie Tuska oceniają więc, że takie komentarze, a szczególnie ostra postawa Sławomira Nitrasa, są dla PO problemem.