TVN wprowadza widzów w błąd. „Sprostowanie, które jest łgarstwem”

Stacja TVN przerwała we wtorek konferencję ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Widzów przekonywano, że jeśli sędziów w Niemczech wybierają politycy, to nie jest to upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości. „Dodajmy jeszcze, że w Niemczech sędziowie, w odróżnieniu od Polski, nie mają zakazu przynależności do partii politycznych (…) i ci co chcą, są członkami partii” – skomentował korespondent TVP w Berlinie Cezary Gmyz.

Komisja Europejska zawnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie na Polskę dziennych kar w związku z sytuacją wokół Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.



Sprawa od miesięcy wraca jak bumerang. Zdaniem Brukseli, na przykład w Niemczech sędziów mogą wybierać politycy, a w Polsce nie może ich wybierać nawet KRS złożony z większości sędziów.



Gdy na konferencji prasowej mówił o tym minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, transmitująca jego wystąpienie stacja TVN24 przerwała nagle relację i zaczęła tłumaczyć, że analogie nie są trafione, a przykłady państw – podawane bez kontekstu praktyki ustrojowej. Redakcja powołała się nawet na artykuł jednego ze swoich portali, w którym temat był dokładnie analizowany.



„Tak. W Niemczech sędziów wybierają wyłącznie gremia polityczne. Sami to piszecie tylko ukrywajcie to w jakimś bełkocie, który ma sprawić wrażenie, że jest inaczej” – skomentował na Twitterze Cezary Gmyz.

Dziennikarz ocenił, że rzekome sprostowanie, do którego stacja TVN24 próbowała przekonać swoich widzów, „jest zwykłym łgarstwem”.



„W gremiach mianujących sędziów nie ma sędziów. Zresztą jak się wczytać w tekst na stronie konkret24.pl jest to napisane, choć pokrętnie” – zaznaczył Gmyz i ocenił, że w związku z tym minister Ziobro mówił na konferencji prawdę.



„Dodajmy jeszcze, że w Niemczech sędziowie, w odróżnieniu od Polski, nie mają zakazu przynależności do partii politycznych. I ci co chcą robić kariery w sądownictwie, są nie tylko partyjnymi nominatami, lecz wręcz członkami partii” – skomentował.



Podkreślił, że jest to ważna informacja, a w relacji TVN24 jakoś jej zabrakło.

