„Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”? Prezydent Duda przypomina, czym było

Idea wspólnoty losu i solidarności przekraczającej granice leży u podstaw współpracy w regionie w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza – pisze prezydent Andrzej Duda w tekście, który ukaże się we wrześniu w światowych mediach z okazji 40. rocznicy ogłoszenia „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”.

I Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” uchwalił 8 września 1981 roku odezwę wzywającą robotników z krajów tzw. bloku wschodniego do walki o swoje prawa.





„Cały świat patrzył z podziwem”

40. lat „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”

„Istotę »Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej« stanowiła idea wspólnoty losu i solidarności przekraczającej granice. Tak jak 40 lat temu, tak i dzisiaj kierujemy się tą ideą jak busolą. To ona jest u podstaw naszej bliskiej współpracy w regionie – w ramach, Bukareszteńskiej Dziewiątki stanowiącej płaszczyznę militarnego współdziałania państw wschodniej flanki NATO i w ramach Inicjatywy Trójmorza, skupiającej kraje obszaru między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym” – wskazuje prezydent Duda.Jego zdaniem historyczne zwycięstwo polskiej Solidarności oraz ogłoszonego 40 lat temu „Posłania...” to, że „wszyscy uzbrojeni prorocy zwyciężają, a bezbronni padają”.„Cały świat patrzył z podziwem, jak pierwszy na obszarze od Łaby do Władywostoku niezależny ruch związkowy, ruch wolności i nadziei, swobodnie obraduje, kierując się standardami demokracji i parlamentaryzmu” – podkreśla prezydent.

Przełomem było także to, że „proponowane przez Solidarność przemiany miały w sobie wielkiego ducha nowoczesności”, co „dostrzegamy wyraźnie z dzisiejszej perspektywy, zwłaszcza po doświadczeniach globalnego kryzysu ekonomicznego i przeżywanej obecnie pandemii” – zauważa.



„Widzimy, że cele społeczne i ekonomiczne powinny być ze sobą zharmonizowane, że potrzebny jest rozwój zrównoważony, który nie absolutyzuje krótkotrwałych zysków. Rozumiemy też, jak istotna jest spójność społeczna i sprawiedliwe uczestnictwo w owocach wzrostu gospodarczego. Pojmujemy wagę obywatelskiej aktywności i reprezentacji krajowego, a także europejskiego demosu dla stabilnego funkcjonowania instytucji i podejmowania trafnych decyzji o znaczeniu strategicznym” – podkreśla Andrzej Duda.



Tekst ukazał się w tygodniku „Wszystko Co Najważniejsze”, a od 17 września będzie publikowany w różnych światowych mediach w ramach projektu „Opowiadamy Polskę Światu”, realizowanego przez Instytut Nowych Mediów (INM) wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, ministerstwem spraw zagranicznych i PAP.



