Eksplozja w bloku w Rosji. Są ofiary [WIDEO]

Dwie osoby zginęły a pięć zostało rannych po eksplozji gazu w dziewięciopiętrowym budynku mieszkalnym w mieście Nogińsk, około 50 km na wschód od Moskwy – podała agencja TASS, powołując się na służby ratunkowe.

Do incydentu doszło w dzielnicy Bogorodsky na ulicy 28 Czerwca. Jak poinformowano, nastąpiło zawalenie drugiego i trzeciego piętra budynku oraz częściowo czwartego piętra. Informacje otrzymano o 6.55.



Ratownicy i pracownicy Gwardii Narodowej pracują na miejscu zdarzenia, teren wokół budynku jest ogrodzony kordonem.



Jak przekazała agencja Interfax, w katastrofie zginęły dwie osoby – kobieta i mężczyzna. Pięć osób zostało rannych.

