Najpierw neandertalczyk, potem Rambo. Wirusolog o Sars-CoV-2

Na początku koronawirus był jak „neandertalczyk”, ale „wariant Delta jest jak Rambo uzbrojony po zęby” – tak opisała go włoska wirusolog profesor Ilaria Capua. Jej zdaniem jesienią tego roku liczba zakażeń będzie niższa niż w 2020 r.

W wywiadzie dla włoskiej stacji telewizyjnej La7 profesor Capua pracująca na Uniwersytecie Florydy położyła nacisk na to, jak dominujący teraz na świecie wariant Delta różni się od tego z początku pandemii. Tamten, wyjaśniła, to był „neandertalczyk, który potem przeszedł ewolucję”.



Wariant Delta, wyjaśniła, jest „jak Rambo, uzbrojony po zęby i znacznie bardziej niebezpieczny”.



– Sytuacja jest inna, ale na szczęście mamy szczepionki i zbliżamy się do bardzo znaczącej liczby zaszczepionych – powiedziała znana wirusolog.



Następnie zaznaczyła: „W porównaniu z wrześniem 2020 r. walczymy z innym wirusem. Rok temu doszło do wzrostu zakażeń, bo nie było szczepionki. Dzisiaj widzimy cięższe formy u osób niezaszczepionych”.





Osoby zaszczepione także chorują

źródło: pap

– Ale ten wirus, uzbrojony aż po zęby, może sprawić, że zachorują też osoby zaszczepione. Tego należało się spodziewać; wirusy ewoluują, lecz to nie powinno podważać naszego zaufania do szczepionek – stwierdziła włoska uczona.Jak oświadczyła,Jej zdaniem ważne jest także to, że zaszczepiona osoba zakażona zaraża mniej osób niż niezaszczepiona.