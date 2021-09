CBA: adwokat z Poznania usłyszał zarzuty

Poznański adwokat usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym posługiwania się podrobionymi dokumentami – poinformowało Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Jak przekazało CBA, funkcjonariusze Biura z delegatury w Warszawie prowadzą wspólnie z Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu śledztwo dotyczące posługiwania się podrobionymi dokumentami „i w oparciu o nie wszczynania procedury egzekucyjnej w celu odzyskania nieistniejących w rzeczywistości zobowiązań”.



Śledczy ustalili, że działania te, prowadzone przez grupę prawników, dotyczyły środków zgromadzonych na rachunkach depozytowych sądów, które z uwagi na różne okoliczności nie mogły zostać wypłacone uprawnionym osobom i podmiotom.



„Tym sposobem uzyskali na przestrzeni kilku lat ok. 2 mln zł i usiłowali uzyskać dalsze 0,5 mln zł. Działania te opierały się na znajomości praktyki sądowej w postępowaniach dotyczących środków przechowywanych na rachunkach depozytowych, a jednocześnie na wykorzystywaniu luk w procedurze egzekucyjnej” – zaznacza CBA w komunikacie.



W śledztwie w ostatnich dniach zarzuty usłyszał poznański adwokat. Podejrzanemu przedstawiono zarzut pomocnictwa do oszustwa i sfałszowania dokumentów w celu wyłudzenia ponad 110 tys. zł z depozytu sądowego.



W śledztwie dotychczas przedstawiono zarzuty dziewięciu osobom, w większości radcom prawnym z Wrocławia.



