Kukiz ujawnia, co napisał w „ostatnim SMS-ie” do Budki

Od 2015 r. rozmawiałem z Borysem Budką, Grzegorzem Schetyną i innymi prominentnymi członkami Platformy Obywatelskiej – przyznał Paweł Kukiz. Polityk przekazał też, co napisał „w ostatnim SMS-ie do Budki” i jak były szef PO na niego zareagował.

Kukiz był gościem Polsat News. Lider Kukiz’15 odnosił się do fali hejtu, jaka spadła na niego po głosowaniu z 11 sierpnia ws. tzw. ustawy medialnej.



Polityk zaznaczał, że sytuacja była nakręcana „przez wolne media”. – Nikt nie sięgał do głębi tej sytuacji – wskazał.



Przypomniał, że w programie wyborczym sprzed sześciu lat pisał m.in. o dekoncentracji kapitałowej w mediach. Po prostu podczas posiedzenia Sejmu realizowałem swój program – zaznaczał.



Prowadzący program pytał Kukiza, z kim współpracuje, by osiągnąć polityczne cele.



– Współpracuję z obywatelami, nawet jeśli nie wszyscy z nich to rozumieją. Realizuję program z 2015 r. Dążę do jednomandatowych okręgów wyborczych, odpartyjnienia ordynacji wyborczej, referendów, ustaw antykorupcyjnej i antysitwowej oraz sędziów pokoju wybieranych przez obywateli – wyliczał.

Kukiz przyznawał, że ma żal do opozycyjnych partii za „stawianie partykularnego interesu ponad dobro wspólnoty”. – Reasumpcja pokazała, że trzech posłów może przechylić szalę – mówił.



– Wówczas, podczas bardzo długiej przerwy w posiedzeniu Sejmu, nikt nie podszedł do mnie, nie poprosił o spotkanie, aby porozmawiać o postulatach ustrojowych Kukiz'15 – dodał poseł.





Kukiz o ostatniej wiadomości do Budki

Pytany o deklaracje szefa klubu KO Borysa Budkę, iż jest otwarty na rozmowy, odpowiedział, że od 2015 r. rozmawiał z Budką, Schetyną i innymi prominentnymi członkami Platformy., zapytałem, czy w planie ideowym PO wraca do JOW-ów i referendów. Na tę wiadomość nie otrzymałem odpowiedzi – przekazał.Wskazywał, że Budka „mówi nieprawdę, że są prowadzone rozmowy” między KO a Kukiz'15. – Co to za jakość polityki, że szef KO za pomocą Twittera komunikuje się z osobą, która może zdecydować, w jaką stronę pójdzie Polska? – pytał.