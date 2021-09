Za to zdjęcie dostał pięcioletni zakaz stadionowy. 13-latek ukarany

13-letni chłopiec, który podczas sobotniego meczu eliminacyjnego piłkarskich mistrzostw świata Holandii z Czarnogórą wbiegł na boisko i zrobił sobie selfie z piłkarzem gospodarzy Memphisem Depayem, dostał pięcioletni zakaz stadionowy i musi zapłacić grzywnę.

Holenderska Federacja Piłki Nożnej (KNVB) nie miała litości dla Amina, chłopca, który postanowił spróbować szczęścia i zrobić zdjęcie ze swoim idolem, napastnikiem FC Barcelona Memphisem Depayem.





Tonight we shined in the city of light! Big love to the fans who made it even more special. #specialnightinthecityoflight pic.twitter.com/UBVZ52g696