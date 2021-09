El. MŚ 2022: O której i gdzie oglądać dziś mecz Polska –Anglia?

Piłkarska reprezentacja Polski, która w dwóch wrześniowych meczach strzeliła 11 goli, podejmie w środowy wieczór w Warszawie wicemistrza Europy Anglię w szlagierze grupy I eliminacji mistrzostw świata. Początek spotkania na PGE Narodowym, z udziałem kompletu widzów, o godz. 20.45. Transmisja w Telewizji Polskiej.

Polacy w ostatnich dniach pokonali u siebie w kwalifikacjach Albanię 4:1 i wygrali na wyjeździe z San Marino 7:1. Po pięciu kolejkach grupy I Polska z 10 punktami zajmuje drugie miejsce w tabeli. Prowadzi zdecydowanie Anglia – 15.



„Myślę, że jesteśmy gotowi do napisania nowego rozdziału w historii polskiego futbolu. Mamy mnóstwo ambicji i odwagi” – powiedział selekcjoner Paulo Sousa.



W środowy wieczór nie skorzysta jednak z Piotra Zielińskiego i Bartosza Bereszyńskiego – obaj nie zdążyli wrócić do pełnej sprawności po kontuzjach. Sousa może natomiast liczyć na będącego w znakomitej formie kapitana Roberta Lewandowskiego, którego zabrakło w marcowym meczu obu drużyn. Polska przegrała wtedy na Wembley 1:2, tracąc gola w 85. minucie.



Szykuje się więc zacięte spotkanie, choć faworytem jest czwarta obecnie w światowym rankingu Anglia.





O której mecz el. MŚ 2022: Polska – Anglia?

Mecz Polska - Anglia zostanie rozegrany w środę 8 września.

Wicemistrzowie Europy w przypadku zwycięstwa w Warszawie praktycznie zapewniliby sobie bezpośredni awans na mundial w Katarze. Do turnieju zakwalifikują się zwycięzcy każdej z grup eliminacji, a zespoły z drugich lokat wystąpią w barażach.



„To dla nas duża szansa, ale nigdy nie jest łatwo wygrać na wyjeździe. Polska ma też o co grać. Jeśli chce wygrać grupę, raczej musi zwyciężyć. Zapowiada się ciekawy mecz” – stwierdził trener gości Gareth Southgate. Bilans dotychczasowych spotkań Polski i Anglii jest niekorzystny dla biało–czerwonych. Zaledwie jedno zwycięstwo, siedem remisów i 12 porażek.



Wśród remisów jest ten „zwycięski” 1:1 z 17 października 1973 roku, dający Polakom awans na mundial w Niemczech. Kilka miesięcy wcześniej biało–czerwoni wygrali na Stadionie Śląskim w Chorzowie 2:0.



W środowy wieczór na stadionie w Warszawie, w przeciwieństwie do niedawnego meczu z Albanią, będzie komplet widzów – czyli ok. 58 tysięcy. Zabraknie, zgodnie z obowiązującymi jeszcze w tym miesiącu przepisami UEFA, zorganizowanej grupy kibiców gości.





Polska – Anglia. Gdzie oglądać mecz reprezentacji 8 września 2021?

źródło: TVP INFO, PAP

Transmisja meczu już od godziny 18:00 w TVP Sport oraz online w TVPSPORT.PL, a od 20:30 w TVP1.