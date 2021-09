Aranżacja sklepów ma wpływ na zdrowie klientów – są wyniki badania

Usuwanie słodyczy i innych niezdrowych produktów z kas i końcowych odcinków pobliskich alejek oraz umieszczanie owoców i warzyw w pobliżu wejść do sklepów skłania klientów do dokonywania zdrowszych zakupów żywności - informuje pismo „PLOS Medicine”.

Badania nad tym zagadnieniem przeprowadziły dr Christina Vogel i prof. Janis Baird z University of Southampton we współpracy z brytyjską siecią supermarketów Iceland Foods Ltd., która zajmuje się sprzedażą detaliczną artykułów spożywczych , głównie mrożonek . W wybranych sklepach w Anglii monitorowano sprzedaż oraz wzorce zakupowe i dietetyczne stałych klientów.



Jak się okazało, sprzedaż słodyczy w całym sklepie spadła, a sprzedaż owoców i warzyw wzrosła, gdy artykuły nieżywnościowe i woda zostały umieszczone przy kasach i na końcu przeciwległych alejek, a rozbudowany dział owoców i warzyw został przeniesiony w pobliże wejścia do sklepu.



– Zmiana układu supermarketów może pomóc ludziom w dokonywaniu zdrowszych wyborów żywieniowych i zmianie diety populacji w kierunku zaleceń żywieniowych rządu. Wyniki naszego badania sugerują, że zdrowszy układ sklepu może doprowadzić do sprzedaży prawie 10 tys. dodatkowych porcji owoców i warzyw oraz około 1,5 tys. mniej porcji słodyczy w każdym sklepie tygodniowo – skomentowała wyniki dr Vogel.



Badanie jest bardziej kompleksowe niż poprzednie, prowadzone w ograniczonym zakresie badania, sprawdzające, czy strategie rozmieszczania produktów mogą promować kupowanie zdrowszej żywności. To badanie poszło dalej dzięki umieszczaniu produktów nieżywnościowych przy kasie i na przeciwległych końcach przejścia oraz dzięki mierzeniu wpływu na sprzedaż w sklepie m.in. diety więcej niż jednego członka gospodarstwa domowego.

– Wiemy, że otyłość u dzieci jest coraz większym problemem, a branża detaliczna ma do odegrania swoją rolę w rozwiązywaniu tego problemu. Mamy nadzieję, że wyniki badania dostarczą informacji dla szerszej branży detalicznej i decydentów na temat wpływu merchandisingu w sklepie na decyzje zakupowe – zaznaczył dyrektor ds. rozwoju formatów w Iceland Matt Downes.– Wyniki te dostarczają nowych dowodów sugerujących, że zamierzony przez rząd Wielkiej Brytanii zakaz eksponowania niezdrowej żywności w punktach sprzedaży detalicznej może być korzystny dla diety populacji, a skutki mogą być jeszcze bardziej wzmocnione, jeśli wymagania dotyczące sekcji produktów w pobliżu wejść do supermarketów zostaną włączone do rozporządzenia – dodała prof. Janis Baird.