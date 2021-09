Silne trzęsienie ziemi w pobliżu Acapulco [WIDEO]

Silne trzęsienie ziemi nawiedziło południowy Meksyk w pobliżu kurortu Acapulco na Pacyfiku, powodując kołysanie budynków w oddalonej o ponad 300 kilometrów stolicy.

Magnituda wstrząsu osiągnęła 7,1. Epicentrum wstrząsu znajdowało się na głębokości około 10 km, a jego środek – ok. 17 km na północny wschód od Acapulco.



W mieście Meksyk ziemia trzęsła się przez prawie minutę w niektórych częściach stolicy, ale była mniej odczuwalna w innych częściach. Niektórzy ludzie ewakuowali się na krótko ze swoich budynków, ale większość szybko wróciła ze względu na deszczową noc.



Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador powiedział, że mimo gwałtownego przebiegu skala zniszczeń nie jest wielka.



Nagrania z Acapulco pokazują rozbłyski, spowodowane prawdopodobnie wybuchami transformatorów elektrycznych podczas trzęsienia.

#Mexico City's skyline, showing the Earthquake Lights from a 7.1 quake with an epicenter in Acapulco #earthquake pic.twitter.com/sf37B7MGSg

The sea has rapidly withdrawn after the earthquake from where it normally would reach #Sismo#earthquake #sismo #mexico #MexicoCity #lights #Acapulco pic.twitter.com/QjvSaxszJG