Chińczycy represjonują działaczy demokratycznych w Hongkongu

Policja w Hongkongu aresztowała wiceprzewodniczącą grupy prodemokratycznej, która organizuje coroczny wiec 4 czerwca, aby upamiętnić tych, którzy zginęli w krwawej rozprawie na placu Tiananmen w 1989 roku. Działaczka i adwokat Chow Hang Tung z Sojuszu na rzecz Wspierania Patriotycznych Ruchów Demokratycznych w Chinach została aresztowana w swoim biurze w centralnej dzielnicy miasta.

Jej aresztowanie nastąpiło na kilka godzin przed tym, jak miała reprezentować podczas przesłuchania w sprawie kaucji zatrzymaną opozycyjną polityk Gwyneth Ho , oskarżoną na podstawie nałożonego przez Pekin prawa bezpieczeństwa narodowego o spisek i prowadzenie działalności wywrotowej



W sierpniu policja wysłała do Sojuszu pismo z wezwaniem do przekazania informacji o jego członkach, finansach i działalności z terminem udzielenia odpowiedzi do 7 września.



W liście oskarżyła Sojusz o bycie „agentem obcych sił”. Niedostarczenie informacji w terminie może skutkować grzywną w wysokości 100 tys. dolarów hongkońskich (49 tys. zł) i sześcioma miesiącami więzienia, czytamy w liście.



Departament Bezpieczeństwa Narodowego poinformował, że organizacja odmówiła udzielenia odpowiedzi.

źródło: pap

Lokalny nadawca RTHK przekazał, że policja weszła do domów i biur kluczowych członków Sojuszu w środę rano, aby dokonać aresztowań po tym, jak grupa odmówiła przekazania informacji wymaganych przez jednostkę bezpieczeństwa narodowego.Przywódcy Sojuszu Albert Ho i Lee Cheuk-yan są już w więzieniu za udział w antyrządowych protestach, które wstrząsnęły miastem w 2019 r.