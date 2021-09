Ulewne deszcze w Meksyku. Nie żyje 17 pacjentów zalanego szpitala [WIDEO]

Ulewne deszcze w środkowym Meksyku spowodowały we wtorek zalanie wodą szpitala w mieście Tula powodując śmierć 17 pacjentów podłączonych do respiratorów.

Jak informują władze miasta, w wyniku ulewnego deszczu, jaki padał w Tuli (około 100 kilometrów na północ od miasta Meksyk) od wielu dni, wzbierająca woda zalała szpital publiczny w centrum miasta . Woda odcięła zasilanie energetyczne miasta i uszkodziła szpitalne generatory.

Video has emerged showing an evacuation of a hospital in Tula, Mexico involving 57 people, as flash floods brought raging torrents.



The governor of the Hidalgo region says 17 patients have died. Possibly due to the loss of oxygen when the power went out.#Mexico #Tula pic.twitter.com/hf3Xt9Rj5r