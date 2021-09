Paweł Kukiz: Robią ze mnie złodzieja. Opozycja rozpuściła hejt, nienawiść, brutalny atak.

– Ubolewam, że opozycja zamiast dążyć do rozmów i przedstawić propozycję ustaw służących społeczeństwu rozpuściła hejt, nienawiść, brutalny atak – powiedział Paweł Kukiz odnosząc się do głosowania w sprawie ustawy medialnej. Nawiązując do oskarżeń, jakie padły pod jego adresem dodał: „Wskażcie mi, za co się „sprzedałem”, ja albo moi współpracownicy. Wskażcie jedno stanowisko od 2015 roku. – Przepraszam za emocje, ale robią ze mnie złodzieja – dodał.

W rozmowie z Polsatem lider ruchu Kukiz’15 był pytany o głosowanie z 11 sierpnia nad ustawą medialną, kiedy to on sam i dwóch posłów jego ruchu poparło nowelizację. Marszałek Sejmu wcześniej zarządziła reasumpcję głosowania po tym, jak wcześniej wspomniana trójka zagłosowała przeciw. Tu przeczytasz więcej na ten temat.

#wieszwiecej Polub nas

Kukiz tłumaczył, że nastąpiła pomyłka, a we właściwym głosowaniu podjął decyzję zgodną z głoszonym od sześciu lat programem.Dziennikarz Polsatu zarzucił politykowi, że „chyba nikt od dawna tak nie wkurzył ludzi,” jak on. –Warto było? – dopytywał. Polityk odpowiedział, że nie rozumie tego zarzutu. – Przede wszystkim „wkurzenie” było nakręcone w dużej mierze przez „wolne media”. Nikt nie sięgał do głębi tej sytuacji – wyjaśniał. Poseł przypomniał, że w programie wyborczym z 2015 r. pisał m.in. o dekoncentracji kapitałowej w mediach. – Po prostu realizowałem swój program – tłumaczył odnosząc się do głosowania z 11 sierpnia.Parlamentarzysta wyznał, że ma żal do opozycji partii za, jak mówił, „stawianie partykularnego interesu” ponad „”. – Wówczas, podczas bardzo długiej przerwy (w posiedzeniu Sejmu), nikt nie podszedł do mnie, nie poprosił o spotkanie, aby porozmawiać o postulatach ustrojowych Kukiz'15 – mówił polityk.– Reasumpcja pokazała, że trzech posłów może przechylić szalę – ocenił. Na uwagę prowadzącego rozmowę, że ze względu na układ frakcji od Pawła Kukiza wiele zależy w Polsce – nawet termin wyborów – odpowiedział, że znacznie bardziej przytłoczyła go „świadomość tego faktu” niż hejt.– Mówią, że sprzedałem się, a ja się pytam: „Za co się sprzedałem?”. (Słyszę, że) „nie wiem, za co, ale za coś na pewno”. Nie wziąłem żadnego stanowiska czy spółki, a wszyscy chóralnie mówią, bo usłyszeli to w Sopocie. Za jakie, kobieto, pieniądze? Wskaż mi to, a nie oskarżaj mnie publicznie i nie rób takich rzeczy, bo to nie wolne media, tylko wolne żarty. Pokażcie mi, drogi Onecie i TVN-ie, co dostałem, ja i moi współpracownicy. Jedno stanowisko od 2015 roku – powiedział, dodając, że „idzie (do polityki) za ludzi, a ci na niego plują”. – To mnie boli. Przepraszam za emocje, ale robią ze mnie złodzieja – ubolewał.