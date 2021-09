„Alarm!”. Mieszkańcy przygranicznych miejscowości boją się migrantów [WIDEO]

Policja, wojsko i od kilku dni stan wyjątkowy – to codzienność przy wschodniej granicy. Do Polski próbują dostać się nielegalni imigranci, przywiezieni przez białoruskie służby – wśród nich młodzi mężczyźni. Reporterzy programu „Alarm!” odwiedzili mieszkańców przygranicznych miejscowości. Niektórzy z nich przyznają, że obawiają się przybyszów. Pracownica pensjonatu w Sokółce opowiedziała, że mężczyźni, którzy do niej przyszli mieli brytyjskie i niemieckie paszporty. – Ale nie potrafili ani po angielsku, ani po niemiecku. Kto im je dał? – zastanawia się. Imigranci mają też proponować, żeby ich zawieźć w głąb Polski, za kurs do Warszawy oferują nawet po 200-300 euro.

Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

#wieszwiecej Polub nas