Sasin: Na Zachodzie wiedzą, że mieliśmy rację; opozycja niczego się nie nauczyła

– Opozycja niczego się nie nauczyła. Europa się już nauczyła i UE się nauczyła – wszyscy ci, którzy kontestowali stanowisko Polski, jeszcze kilka lat temu, kiedy mówiliśmy, że nie wolno wpuszczać w sposób niekontrolowany uchodźców do Polski. Na Zachodzie już wiedzą, że mieliśmy rację. I przyznają nam to. A polska opozycja dalej tkwi w takim przekonaniu, że Europa powinna być otwarta na niekontrolowaną rzekę uchodźców, którzy zagrażają bezpieczeństwu Polski i Europy. To nieodpowiedzialne stanowisko opozycji, które wczoraj mogliśmy obserwować w Sejmie, jest stanowiskiem niebezpiecznym dla Polski i Polaków – ocenił w „Gościu Wiadomości” wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

