Kleszcze nadal groźne? Behawiorystka apeluje

Spadek temperatury w nocy nie wpływa jeszcze na zanik aktywności kleszczy. Zagrożenie z ich strony cały czas istnieje. Zwróciła na nie uwagę na antenie Radia Gdańsk Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny i behawiorystka.

– Kleszcze są, grasują i jeszcze długo będą. Proszę, żeby jeszcze nie odpuszczać. Jeśli chodzi o psy, to wszystkie wychodzą, więc im i kotom wychodzącym proszę podawać jakikolwiek preparat. Nie kupujemy preparatów na rynkach, tylko w bardzo dobrym sklepie zoologicznym, a najlepiej w lecznicy, od lekarza weterynarii. Choroby odkleszczowe są okropne, powodują nie tylko uszkodzenie centralnego układu nerwowego, ale nawet skutki śmiertelne – ostrzegała Kępka.



Kleszcze zagrażają nie tylko zwierzętom, ale i ludziom i są wszechobecne. Złapać je można nawet na zielonych terenach rekreacyjnych i w centrach miast (same kleszcze nie są mobilne, ale przenoszą je ich gospodarze). Na ofiary czatują najczęściej w niskich zaroślach, trawach, wysokich głównie do jednego metra. Na spacer warto więc ubierać się, zakrywając swoje ciało, a po powrocie dokładnie się sprawdzić. Jeśli pasożyt wbije się ciało, należy go jak najszybciej usunąć.





Występowanie

źródło: Radio Gdańsk, PAP

Występowanie kleszczy zależy od wielu czynników. Obok temperatury czy wilgotności liczy się również między innymi liczba zwierząt, które są żywicielami kleszczy i które mogą je przenosić w inne miejsca. To głównie gatunki łowne jak jelenie, sarny, łosie, dziki, a także gryzonie na przykład myszy.Chorobami odkleszczowymi są nie tylko borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu, ale i babeszjoza, tularemia, riketsjoza czy anaplazmoza. Przed boreliozą nie da się uchronić, ale da się ją leczyć antybiotykami. Przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dostępne są szczepienia.