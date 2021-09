Zamordowano księdza prowadzącego sierociniec na Haiti. To był napad

W napadzie rabunkowym zginął pracujący w Haiti katolicki kapłan prowadzący sierociniec. 70-letni ks. André Sylvestre został otoczony przez bandytów chwilę po tym, jak wyszedł z banku, gdzie podjął pieniądze.

Inne źródła mówią o próbie porwania dla okupu, częstego w tym kraju.



Do zdarzenia doszło 6 września w centrum miasta Cap-Haïtien, drugiego co do wielkości w tym karaibskim państwie, jednym z najbiedniejszych na świecie.



Duchowny był proboszczem parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Robillard. Znany był i ceniony jako „ojciec bezdomnych”.



Zarówno kapłan, jak i towarzyszące mu osoby zostały ranne w szarpaninie, jaka wywiązała się z napastnikami, którzy próbowali wyrwać z rąk ks. Sylvestre torbę z pieniędzmi. Postrzelony duchowny zmarł z powodu odniesionych ran po przewiezieniu do szpitala.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

#wieszwiecej Polub nas