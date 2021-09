Dziesiątki nowych zarzutów dla byłego prezesa spółdzielni „Ujeścisko”

Blisko 50 kolejnych zarzutów usłyszał były prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku – informuje Radio Gdańsk. Grzegorz H. ma ich już 212. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy realizacji siedmiu inwestycji budowlanych.

Odkąd podejrzany podciął sobie żyły w budynku Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Jak informuje prok. Grażyna Wawryniuk, we wtorek został doprowadzony i usłyszał kolejne zarzuty dotyczące oszustwa i wyrządzenia spółdzielni szkody wielkich rozmiarów.



– Obecnie prokurator przedstawił podejrzanemu 49 kolejnych zarzutów dotyczących doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości nabywców lokali, w ramach inwestycji „Przy oczkach” oraz „August”. Uzupełnienie zarzutów to efekt analizy dowodów zebranych na obecnym etapie śledztwa, w tym opinii biegłego z zakresu budownictwa, dotyczące nieprawidłowości w ramach inwestycji objętych zarzutami. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia w tej sprawie wyjaśnień. Do chwili obecnej prokurator zarzucił podejrzanemu Grzegorzowi H. łącznie popełnienie 212 czynów, zarówno na szkodę nabywców lokali, jak i spółdzielni – tłumaczy prok. Wawryniuk.





Grzegorzowi H. grozi 10 lat więzienia. Jest tymczasowo aresztowany. Drugi podejrzany w tej sprawie, były prezes Maciej S., ma dwa zarzuty dotyczące działania na szkodę spółdzielni i wyrządzenia jej szkody wielkich rozmiarów.Prokuratura Okręgowa w Gdańsku od listopada 2019 roku prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej nieprawidłowości przy realizacji siedmiu inwestycji budowlanych przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko – Płocka Park I i Płocka Premium, Przy Oczkach, August Na Stoku, Wietrzne Wzgórze, Budynek Przy Lesie oraz zakończonej inwestycji Płocka Park II.Jak twierdzą śledczy, obaj podejrzani wykorzystywali pieniądze uzyskane z zawartych umów, na kontynuowanie już rozpoczętych inwestycji budowlanych. W efekcie wiele budów zostało wstrzymanych i pokrzywdzeni, których jest już ponad 150 – mimo dokonanych wpłat – nie dostali mieszkań.Sprawa SM „Ujeścisko” jest opisywana w mediach od lat, przyjrzeli się jej miedzy innymi reporterzy programu „Alarm!” TVP. Mieszkańcy zarzucają władzom spółdzielni opóźnienia w budowie mieszkań i działania niezgodne z prawem. W części mieszkań wyłączano media z uwagi na zajęcia komornicze.