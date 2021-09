Dramatyczne dane. Tyle osób na COVID-19 nie zmarło od marca

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii zarejestrowano 209 zgonów z powodu COVID-19, co jest najwyższą liczbą od 9 marca, a łączny bilans z minionych siedmiu dni – 948 – jest aż o 39 proc. wyższy niż był w poprzednich – wynika z opublikowanych we wtorek danych.

Wprawdzie wszystkie te liczby są do pewnego stopnia efektem statystycznym – bilanse podawane we wtorki są zwykle najwyższe, bo uzupełniane są w nich zaległe dane z weekendu, a poprzedni weekend był przedłużony, stąd punkt odniesienia był niższy – jednak wyraźnie widać, że krzywa zgonów stopniowo wzrasta.



Wzrasta również liczba zakażeń – w ciągu minionej doby wykryto ich prawie 37,5 tys., czyli o ponad 5 tys. więcej niż tydzień wcześniej, a w ciągu ostatnich siedmiu dni ponad 269 tys. – o prawie 14 proc. więcej niż w poprzednich siedmiu dniach.



Dotychczasowy bilans epidemii w Wielkiej Brytanii to prawie 7,06 mln wykrytych zakażeń, z powodu których zmarły 133 483 osoby.

Czy rząd wprowadzi lockdown?

We wtorek dziennik „i” napisał, że rząd rozważa w październiku krótki lockdown w celu przerwania łańcuchów transmisji wirusa, jeśli dane, zwłaszcza dotyczące hospitalizacji, nadal będą rosły w tym tempie. Liczba chorych na Covid-19 w szpitalach zbliża się do 8000, czyli poziomu, który po raz ostatni był widziany pod koniec maja. Lockdown miałby zostać wprowadzony przy okazji tygodniowej przerwy w trakcie semestru szkolnego.



Informacjom „i” zaprzeczyło ministerstwo edukacji, które oświadczyło, że nie ma takich planów, a także rzecznik premiera Borisa Johnsona, ale wiceminister zdrowia ds. szczepień Nadhim Zahawi już nie wykluczył tego w tak kategoryczny sposób.



Zapytany o to powiedział, że wszystko zależy od tego, czy podawanie trzeciej dawki szczepionki dla osób starszych i mniej odpornych będzie dobrze szło. Z tym, że decyzji w sprawie tego, kiedy ma się rozpocząć jej podawanie jeszcze nie podjęto.



Do tej pory przynajmniej pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 88,8 proc., a obie – 80,1 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii powyżej 16. roku życia.