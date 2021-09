Albo negatywny test, albo szczpionka. Jeśli nie, będzie można zwolnić pracownika

Rząd wspólnoty autonomicznej hiszpańskich Wysp Kanaryjskich zdecydował, że możliwe będzie odmówienie obywatelom prawa do wykonywania określonych zawodów z powodu braku odporności na Covid-19.

Warunkiem zatrudnienia będzie posiadanie certyfikatu potwierdzającego pełne zaszczepienie przeciwko koronawirusowi lub aktualny, negatywny test na obecność SARS-CoV-2.



Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek w regionalnym dzienniku ustaw rządowym dekretem „w przypadku określonych aktywności zawodowych” może być niezbędne przedstawienie dokumentów potwierdzających przebycie pełnego procesu szczepień lub brak w organizmie infekcji koronawirusem.





Określono listę profesji

Uniknął zatrzymania

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W artykule 14. dekretu wskazano, że wymóg przedstawienia takich dokumentów ma dotyczyć zarówno „aktywności w publicznych, jak i prywatnych”.W dokumencie zobowiązano służby medyczne Wysp Kanaryjskich do określenia listy profesji, w których niezbędne jest przedstawienie certyfikatów dotyczących przejścia sczepień lub negatywnego testu na Covid-19.W uzasadnieniu odmowy dopuszczenia do wykonywania pracy osób niezaszczepionych regionalny rząd wyjaśnił, że obowiązujące od 8 listopada 1995 roku na archipelagu przepisy przewidują tego typujeśli występuje ryzyko dla bezpieczeństwa pracy.W rządowym dekrecie wskazano, że odmowa poddania się przez pracownika „określonych profesji” testom i szczepieniom przeciw Covid-19 będzie równoznaczna z „brakiem warunków do realizacji zadań pracowniczych”.W czwartek premier Wysp Kanaryjskich Angel Victor Torres wyjaśnił, żeZastrzegł, że do wejścia w życie nowego prawa konieczny jest jeszcze m.in. dokument regionalnych służb medycznych określający zawody, w których wymagane będą certyfikaty potwierdzające brak infekcji koronawirusem lub przebyte szczepienia.