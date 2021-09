Ile wzrostu miał Michał Anioł? Naukowcy odkryli tajemnicę giganta

Analiza trzech butów, które jak uważają badacze należały do Michała Anioła, wskazuje, że renesansowy artysta do olbrzymów nie należał. Naukowcy z Forensic Anthropology, Paleopathology, and Bioarchaeology Research Center (FAPAB) opublikowali wyniki swoich ustaleń w piśmie „Anthropologie”.

Dlaczego uważamy się za osoby nieatrakcyjne? Naukowcy odpowiadają Dorośli, których mózgi są mniej wrażliwe na sygnały płynące z wewnątrz ciała, szczególnie z serca i jelit, częściej czują się zawstydzeni i uważają... zobacz więcej

Elena Varotto, która zajmuje się antropologią sądową oraz paleopatolog Francesco Galassi zajęli się parą skórzanych butów i pojedynczym klapkiem (drugi, lewy, został skradziony 14 stycznia 1873 roku – przyp. red.) z muzeum Casa Buonarroti we Florencji. Obuwie znaleziono w domu Michała Anioła po jego śmierci.



Buty były tradycyjnie uznawane za należące do renesansowego geniusza. Jak zauważają Galassi i Varotto, ich styl odpowiada okresowi, w jakim żył. Ze względu na zastrzeżenia natury konserwatorskiej, nigdy nie przeprowadzono ich datowania radiowęglowego, dlatego nie można wyciągać ostatecznych wniosków odnośnie do ich autentyczności i trzeba wziąć pod uwagę możliwość, że na przykład należały do innego członka rodziny.





Przeciętny wzrost

#wieszwiecej Polub nas

źródło: KopalniaWiedzy.pl

Buty miały zbliżony rozmiar – wyciągnięto więc wniosek, że nosiła je ta sama osoba. Para uczonych zastosowała wzory, dzięki którym można było oszacować wzrost na podstawie wymiarów stopy. Średnia ze wszystkich wyników dała 160,3 cm.Naukowcy zwracają uwagę, że choć dziś artysta nie uchodziłby za zbyt wysokiego, w XV-XVI wieku jego wzrost nie odbiegałby od normy (taki wynik pasuje do średniej dla okresu od średniowiecza po renesans).Portal „Kopalnia Wiedzy” zwraca uwagę, że szacunki autorów publikacji pasowałyby też do opisu Michała Anioła z „Żywotów najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów” Giorgia Vasariego (pierwsze wydanie tego dzieła ukazało się w 1550 roku; prace nad drugą edycją książki Vasari zaczął dzień po pogrzebie Michała Anioła w 1564 roku).Badacze podkreślają, że wysunięto kilka hipotez odnośnie do stanu zdrowia Michała Anioła; wspominano między innymi o zatruciu ołowiem. „Sugerowano także, że w ostatnich latach przed śmiercią, wskutek ciężkiego i długiego życia, jego dłonie były naznaczone przewlekłym zapaleniem stawów. Propozycje te są spójne z paleopatograficznymi diagnozami, stawianymi w oparciu o źródła pośrednie, np. portrety artysty czy jego własne zapiski. Dotąd jednak nikt nie wziął pod uwagę bezpośrednich śladów biologicznych pozostawionych przez samego Michała Anioła” – wskazano.Szczątków Michała Anioła nigdy nie ekshumowano (artystę pochowano w kościele Santa Croce we Florencji) i choćby z powodów etycznych nie będzie to możliwe w najbliższej przyszłości. „Możność zidentyfikowania niektórych biologicznych śladów pozostawionych przez wielkiego artystę – tak jak w przypadku prowadzonego przez nas badania odcisków palców – pozwoli jednak zdobyć więcej informacji na temat biologicznego wymiaru tego geniusza” – wyjaśnili naukowcy.