Dodatkowy podatek na służbę zdrowia w Wielkiej Brytanii

Brytyjska służba zdrowia potrzebuje dodatkowych środków. Dlatego premier Boris Johnson zamierza podnieść składkę na National Insurance. Obejmie ona około 25 milionów zatrudnionych i płacących podatki w Wielkiej Brytanii. Wzrost świadczeń ma wynieść średnio 1,25 proc.

Wyliczenia przeprowadził portal Metro.



Pracownicy zarabiający średnio 20 000 funtów rocznie, zapłacą dodatkowo 150 funtów, czyli niecałe 3 funty tygodniowo. Osoby, które inkasują średnio 30 000 funtów rocznie, będą musiały odprowadzić dodatkowe 255 funtów składki na ubezpieczenie społeczne, co w przełożeniu tygodniowym daje około 5 funtów.



Z kolei osoby, które zarabiają więcej, średnio 50 000 funtów rocznie, zapłacą dodatkowo 500 funtów, czyli około 10 funtów tygodniowo.



Jak informują media na Wyspach, projekt podwyżki podatków z pewnością stanie się tematem ożywionej dyskusji w parlamencie.



„Rząd wciąż waha się co do szczegółów nowego projektu, a opozycja zapowiada, że żadnej podwyżki National Insurance nie poprze. W sprawie tej podzielona jest nawet sama partia rządząca” – informuje portal Polish Express.

