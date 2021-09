Blisko zbiorowej odporności. Ponad 80 proc. obywateli co najmniej po pierwszej dawce

Ponad 80 procent ludności Włoch jest już po co najmniej jednej dawce szczepionki przeciwko Covid-19 – ogłosił we wtorek nadzwyczajny rządowy komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo. – Nasz kraj jest bardzo blisko zbiorowej odporności – dodał.

– To jest piękny dzień, bo przekroczyliśmy pułap 80 procent zaszczepionych – podkreślił generał włoskich sił zbrojnych podczas wizyty w rejonie miasta Rieti w Lacjum.



Następnie dodał: „To ważny przełom, bo pokazuje, że pod koniec września osiągniemy pułap 80 procent osób w pełni zaszczepionych; to 43 miliony 200 tysięcy obywateli powyżej 12 lat”.



Obecnie po dwóch dawkach jest 72 proc. mieszkańców Włoch. Najnowsze dane włoskiego resortu zdrowia na temat przebiegu pandemii to 71 kolejnych zgonów na Covid-19 i ponad 4700 następnych zakażeń. 1,5 procent z 318 tysięcy testów dało wynik pozytywny.



Łączna liczba zmarłych wzrosła we Włoszech do 129 638.



W szpitalach jest ponad 4800 najciężej chorych, w tym 563 na oddziałach intensywnej terapii.



