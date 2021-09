Pięciolatek zastrzelił matkę

Mieszkanka amerykańskiego stanu Arizona zmarła po tym, jak pięcioletni syn postrzelił ją w klatkę piersiową. Policja wszczęła dochodzenie.

Do tragedii doszło w miniony piątek. 38-letnia Michele Cox przebywała z czwórką dzieci w wieku od 4 do 12 lat oraz chłopakiem w wieku 40 lat w domu w Casa Grande, mieście leżącym na południe od Phoenix.



Lokalna policja podała, że w niejasnych okolicznościach 5-letni chłopiec postrzelił matkę w klatkę piersiową. Kobieta została przetransportowana do szpitala helikopterem, ale jej obrażenia były zbyt poważne i lekarzom nie udało się uratować jej życia.





Jeden strzał

źródło: Casa Grande Police Department

W oświadczeniu przekazano, że śmiertelny okazał się jeden pocisk.. „Chociaż śledztwo jest w toku, detektywi ustalili, że strzał oddał 5-letni syn ofiary” – przekazałaZdaniem śledczych doszło do wypadku. „Obecnie detektywi uważają, że to była przypadkowa strzelanina” – dodano.Na miejscu zabezpieczono pistolet.. „Jest to wyraźne przypomnienie, że ochrona broni palnej jest obowiązkiem każdego jej posiadacza i powinna być priorytetem w każdym domu lub firmie, zwłaszcza jeśli obecne są dzieci” – zaznaczono w komunikacie.