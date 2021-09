Kto przekazał miliony na Campus Polska? Nowe informacje

Campus Polska Przyszłości był dużym wydarzeniem organizowanym przez Platformę Obywatelską, ale wciąż nie jest jasne, kto i ile za nie zapłacił. Portal tvp.info zwrócił się więc do zagranicznych organizacji współpracujących z organizatorami, by ustalić, skąd PO zdobyła takie środki. Do tej pory na nasze pytania odpowiedział tylko jeden z instytutów, które były oficjalnymi partnerami imprezy. „Ale nasze wsparcie było całkowicie niefinansowe. Doradzaliśmy organizatorom” – czytamy w przesłanym nam oświadczeniu.

W maju tego roku Rafał Trzaskowski ogłosił przygotowania do wydarzenia Campus Polska Przyszłości. Dziennikarze ujawnili, że wśród partnerów inicjatywy znajdują się m.in. niemiecka Fundacja Konrada Adenauera, Robert Schuman Institute czy International Republican Institute – zagraniczne organizacje powiązane z partiami politycznymi.



Zwróciliśmy się do nich z pytaniami, o ich wsparcie na rzecz przygotowania imprezy PO. Po przeszło tygodniu otrzymaliśmy odpowiedzi od zaledwie jednej z nich.



„Robert Schuman Institute działa jako instytucja szkoleniowo-polityczna Europejskiej Partii Ludowej, która obejmuje również współpracę i profesjonalne wsparcie partii lub stowarzyszeń członkowskich na poziomie krajowym” – czytamy w oświadczeniu przekazanym nam przez RSI.



Jak podkreślono, „wsparcie RSI dla Campusu Polska Przyszłości było całkowicie niefinansowe”.



„Doradzaliśmy organizatorom na etapie przygotowań, pomogliśmy w rekrutacji międzynarodowych uczestników i zaproponowaliśmy prelegentów oraz punkty merytoryczne wydarzenia” – napisano. W odpowiedzi czytamy też, że takie wsparcie nie wiązało się dla Instytutu ze szczególnie dużymi wydatkami.



Przypomnijmy, że od listopada 2019 r. przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej jest Donald Tusk.

Impreza PO za pieniądze z zagranicy?

Na nasze pytania wciąż nie odpowiedziałyoraz waszyngtońska organizacja pozarządowa International Republican Institute.Co ciekawe, jeszcze przed rozpoczęciem Campusu Polska na stronie organizatora widniało tylko tych trzech partnerów imprezy. W sieci pojawiały się w związku z tym słowa krytyki wskazujące, żeTeraz w gronie instytucji współpracujących z organizatorami znaleźć można również Incredible Inspirations, czyli platformę skupiającą pozabiznesowe projekty Sebastiana Kulczyka.Zobacz także: Rachoń o Campus Polska: Trzaskowskim oficjalnie próbuje tworzyć ruch polityczny za niemieckie pieniądze Jak podkreślali sami organizatorzy, Campus Polska to bardzo ambitny projekt. Przyjechało na niego ponad tysiąc osób, którym przez tydzień trzeba było zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie . Przygotowanie debat i wykładów wymagało zorganizowania odpowiednich obiektów. Można przypuszczać, że artyści, którzy występowali na przygotowanych scenach, również nie występowali non–profit.

Kim byli młodzi na Campus Polska? Sprzeczne informacje

W niedawnej rozmowie z tygodnikiem „Wprost” jeden z polityków PO zdradził anonimowo, żeJest to inicjatywa skupiająca młodzież działającą społecznie i politycznie, ale również stowarzyszenie powiązane z Platformą Obywatelską.Te wszystkie czynniki (oraz kontrowersyjne wypowiedzi prelegentów o „piłowaniu katolików”, „likwidowaniu szpitali” czy „wstrzymywaniu Polsce finansowania z UE) sprawiły, że wokół Campusu pojawiło się sporo kontrowersji i mocnych komentarzy.Zobacz także: Trzaskowski wyda miliony u Niemców, którzy wspierają jego projekt Campus Polska Podsumowując cały spór, do sprawy odniósł się główny organizator wydarzenia Rafał Trzaskowski, wiceszef Platformy Obywatelskiej.

„Jak komuś się nie podoba, niech sam organizuje campusy i zdobędzie się na odwagę odpowiadania na wszystkie pytania oraz konfrontowanie swoich poglądów z innymi. Czekamy na debatę Kaczyński-Morawiecki, Czarzasty-Zandberg czy Hołownia-Gill-Piątek. Ale zanim podobnych debat się doczekamy, chciałem serdecznie podziękować wszystkim moim współpracownikom za organizację Campusu” - napisał na Facebooku prezydent Warszawy.



„Na Campus przyjechało ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski - od Żywca do Biłgoraja” – dodał. Jak przekonywał, były to osoby o bardzo różnych poglądach politycznych.



„Młodzież świadoma, świetnie przygotowana, bez żadnych kompleksów i, co ważne – niezależna. Ponad 80 proc. z nich nie należało do żadnej młodzieżówki partyjnej ani nie miało do tej pory bezpośredniej styczności z polityką partyjną” – przekonywał polityk Platformy.





źródło: Portal tvp.info

Gdy tylko na nasze pytania odpowiedzą pozostałe podmioty współpracujące przy organizacji Campusu Polska Przyszłości lub otrzymamy szczegółowe dane od przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, niezwłocznie poinformujemy o tym na naszym portalu.