Swastyki zamiast krzyży. Karykatura katolickich księży w białoruskich mediach [ZDJĘCIA]

Wydawana przez władze obwodu mińskiego gazeta „Mińska Prawda” opublikowała we wtorek na pierwszej stronie karykaturę księży katolickich. Jedna z postaci zamiast krzyża ma na piersiach swastykę.

Ks. Juryj Sańko, rzecznik Kościoła katolickiego na Białorusi ocenił, że gazeta swoją publikacją „pluje w twarz milionom katolików, którzy żyją w naszym kraju”.



– A jeśli spojrzeć na karykaturę na pierwszej stronie, gdzie znieważany jest krzyż, to jest to moim zdaniem obraza wszystkich chrześcijan. Propaganda symboliki nazistowskiej – ocenił duchowny w sieciach społecznościowych. Dodał, że Kościół co tydzień modli się „także za swoich wrogów”.





Krzyże przekształcone w swastykę

Jeden z księży w ręku trzyma biało-czerwono-białą flagę narodową, która stała się symbolem białoruskiego protestu przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich w ubiegłym roku, i śpiewa pieśń „Mahutny Boża”, którą tępią białoruskie władze.

Na czołówce zamieszczono także fragmenty tekstu, który sugeruje, że zarówno hymn „Mahutny Boża”, jak i symbole narodowe to atrybuty kolaborantów z czasów II wojny światowej, odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności cywilnej.





Kierownictwo nie zrezygnuje z kolaboracyjnego hymnu

„Co martwi katolickich działaczy na Białorusi i ich polskich patronów?” – pyta gazeta.W czasie ubiegłorocznych protestów duchowni Kościoła katolickiego krytykowali represje i przemoc ze strony władz, wzywając do dialogu społecznego.

Białoruskie władze twierdzą, że Kościół katolicki na Białorusi stanął po stronie protestów, które przedstawiają jako ekstremizm i kolorową rewolucję, inspirowaną z Zachodu.



W grudniu ubiegłego roku do kraju nie wpuszczono ówczesnego zwierzchnika katolików abp. Tadeusza Kondrusiewicza. Z czasem duchownemu zezwolono na wjazd, lecz wkrótce odszedł „na emeryturę”.



Na Białorusi dominującą religią jest prawosławie, jednak w kraju jest – według statystyk kościelnych – ok. 1,4 mln katolików.



