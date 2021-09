Czy województwo lubelskie straci środki z UE? Jest komentarz marszałka

Nie ma żadnego zagrożenia, że unijne pieniądze, które zostały nam przyznane, mogą być odebrane – powiedział marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski, odnosząc się do doniesień o możliwości utraty przez region środków z programu REACT-EU w związku z uchwałą przeciw „ideologii LGBT”.

W nagraniu opublikowanym we wtorek na Facebooku marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski odniósł się do piątkowego listu zastępcy dyrektora generalnego departamentu polityki regionalnej Komisji Europejskiej Normundsa Popensa.



– Z tego pisma w żaden sposób nie wynika, że środki europejskie są zagrożone. KE wzywa rząd, a za pośrednictwem rządu samorządy pięciu województw, do przedstawienia środków zaradczych, naprawczych, żeby wszystkie prawa człowieka wynikające z Karty Praw Podstawowych (...) były przestrzegane – powiedział marszałek. Dodał, że w tej chwili nie ma zagrożenia, że woj. lubelskie utraci przyznane środki.



– Komisja chce wyjaśnień. My uważamy, że te wyjaśnienia jesteśmy w stanie złożyć w jak najszybszym czasie – powiedział marszałek.









Czy Unia wstrzyma pieniądze dla Polski?

W opublikowanej w piątek korespondencji. Sprawa dotyczy pięciu polskich województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, w których samorządy przyjęły uchwały przeciw „ideologii LGBT”.

Z listu Popensa wynika, że KE wstrzymała prace nad programem REACT-EU. To inicjatywa KE, która ma na celu zminimalizowanie gospodarczych i społecznych skutków pandemii COVID-19.



Program zakłada wsparcie przedsiębiorców i sektora ochrony zdrowia, w tym inwestycje w odnawialne źródła energii i przedsięwzięcia skoncentrowane na leczeniu pacjentów zakażonych SARS-COV-2. W ramach pierwszej transzy środków woj. lubelskie ma otrzymać ok. 26 mln euro (ok. 120 mln zł).



Podczas poniedziałkowych konferencji prasowych opozycja domagała się reakcji marszałka na list. – Zostaliśmy okłamani – powiedział wówczas radny KO Krzysztof Komorski. W swojej wypowiedzi nawiązał do nadzwyczajnej sesji sejmiku woj. lubelskiego z 27 sierpnia br. Podczas posiedzenia radni m.in. Koalicji Obywatelskiej, Stowarzyszenia Polska 2050 oraz Lewicy wnioskowali o uchylenie tzw. stanowiska LGBT. Stanowiska bronili radni PiS i marszałek Stawiarski. Zapytany podczas sesji o możliwość utraty środków z UE zapewnił, że nie ma takiego zagrożenia.



– Gwarantuję, że te środki będą dla województwa lubelskiego - mówił wtedy Stawiarski.





Apel do radnych PiS: Oddajcie mandaty

W poniedziałek polityk KO zaapelował do radnych PiS o oddanie mandatów, bo swoim działaniem pokazali, że „nie działają na rzecz mieszkańców woj. lubelskiego i jego dobra”. W podobnym tonie wypowiadał się także poseł KO Michał Krawczyk i senator Polski 2050 Jacek Bury.

Zdaniem Stawiarskiego, po konferencjach opozycji w przestrzeni medialnej pojawiło się „bardzo wiele przekłamań” i wiele rzeczy było mówionych „bardzo nieprawdziwie”.





Stawiarski: Środki dla Polski nie są zagrożone

źródło: pap, facebook

Jak poinformował marszałek, informację o krokach prawnych KE w związku z dyskryminacją osób LGBTIQ Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego otrzymał 30 sierpnia br.– Dopiero 30 sierpnia br. zostaliśmy poinformowani, że w stosunku do państwa polskiego toczy się postępowanie. Do tego czasu KE korespondowała z UM (...), żeby zwrócić uwagę na przestrzeganie zasad niedyskryminacji. Do tego czasu nie było żadnej mowy bądź o naruszaniu, bądź zabraniu jakichkolwiek środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, czy z REACT-EU – powiedział Stawiarski.– Nie jestem kłamcą, moi koledzy radni nie są zdrajcami. Nie pojawiło się żadne określenie na temat utraty środków unijnych ze strony KE. Lubelszczyzna, także cała Polska jest krajem i regionem, gdzie jesteśmy tolerancyjni i kochamy wszystkich – powiedział Stawiarski.– Słowa, które padły wczoraj na konferencjach prasowych, są dla mnie i kolegów radnych z PiS bardzo mocno obraźliwe i niesprawiedliwe – mówił marszałek. Dodał, że opozycję „oceni społeczeństwo” i zaapelował do polityków, żeby „żyli w prawdzie”.