Pomysłodawca ataków na WTC znów przed sądem. Proces trwa od dziewięciu lat

W amerykańskiej bazie wojskowej Guantanamo na Kubie wznowiono proces Chalida Szejka Mohammeda, oskarżonego o zorganizowanie ataków terrorystycznych 11 września 2001 roku.

Proces Szejka Mohammeda i czterech współoskarżonych trwa od dziewięciu lat. Wznowiono go po półtora roku. Oskarżonym grozi kara śmierci.



Pakistańczyk Mohammed miał być pomysłodawcą i głównym organizatorem zamachów na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Miał pełnić funkcję szefa operacji wojskowych Al-Kaidy.





Tajne więzienia CIA

źródło: IAR, PAP

Mohammed został aresztowany przez Amerykanów 1 marca 2003 roku w pakistańskim Rawalpindi. Po aresztowaniu był przetrzymywany w tajnych więzieniach, z których jedno miało być zlokalizowane w Starych Kiejkutach w Polsce.Według Terry'ego McDermotta, autora książki o schwytaniu Chalida Szejka Mohammeda "„he Hunt for KSM”, wina Pakistańczyka jest bezsporna. – On się do tego przyznał wiele razy. A więc to powinna być prosta, oczywista sprawa. Jeśli zrobiliby to w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku, gdzie przeprowadzono ponad 200 procesów w sprawie terroryzmu, ten gość byłby już w więzieniu lub poddany egzekucji 10 lat temu – powiedział dziennikarz telewizji NBC.W sobotę minie 20 lat od ataków terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton, w których zginęło 2 tysiące 976 osób.Amerykanie lokowali podejrzanych o terroryzm w baziena Kubie, gdzie miało dochodzić do przypadków tortur i łamania praw człowieka. Zamknięcie więzienia już w 2009 roku zapowiedział prezydent Barack Obama, jednak tak się nie stało, mimo powtarzających się zarzutów o dokonywane tam okrucieństwa. Według agencji AFP w ciągu niemal 20 lat istnienia obozu przetrzymywano tam niemal 800 osób. Z tych, które jeszcze tam pozostają, skazane zostały tylko dwie.