Są wątpliwości co do grzybów? Pomoże sanepid [WIDEO]

Z końcem lata grzybowe szaleństwo nabiera tempa. Warto jednak pamiętać, że okazy z pozoru wyglądające na jadalne mogą okazać się trujące. Kto nie jest wytrawnym grzybiarzem i ma wątpliwości, co wrzuca do kosza, może odwiedzić jedną ze stacji sanepidu. Tam specjaliści ocenią, czy to, co znaleźliśmy, nie jest trujące – radzi TVP3 Poznań.

Zbieranie grzybów, to popularne w Polsce hobby, które bywa jednak bardzo ryzykowne. Każdego roku z powodu zatrucia grzybami trafia do szpitali kilkanaście osób, a kilka z nich umiera.



– To, co przede wszystkim powinno nas zaniepokoić po zjedzeniu potrawy grzybowej, to pojawiające się bóle brzucha, nudności, wymioty. Jeżeli takie objawy pojawią się po zjedzeniu grzybów o spodzie kapelusza gąbczastym czy rurkowym, to dużego niepokoju nie ma, ale warto zgłosić się do lekarza. Natomiast bezwzględnie musimy zgłosić się do lekarza, jeżeli jedliśmy grzyby blaszkowe – wyjaśnia Eryk Matuszkiewicz, toksykolog ze Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu.





Kania a muchomor

źródło: TVP3 Poznań

O pomyłkę w lesie nietrudno.. – Kapelusz muchomora sromotnikowego jest barwy oliwkozielonej. Muchomor ma jasny, biały trzon, z charakterystycznym zygzakiem, jak skóra węża, ma bulwę u spodu i taką pochwę włóknistą, natomiast czubajka kania jest grzybem barwy szarobrązowej, beżowej z brązowymi łuskami z dużym trzonem z charakterystycznym zygzakiem – wskazuje Jerzy Rumiński z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.Dlatego na grzyby najlepiej wybrać się z kimś, kto ma doświadczenie w ich zbieraniu. Każdy jednak, kto ma wątpliwości, może przynieść swoje zbiory do sanepidu. Specjaliści bezpłatnie sprawdzą, czy w koszykach nie ma grzybów niebezpiecznych. Warto jednak przynosić je w całości.– Ważne cechy gatunkowe znajdują się zarówno na kapeluszu, jak i na trzonie. W związku z powyższym, jeśli jest jakiś grzyb bez trzonu, no to trudno wtedy tak naprawdę dokonać oceny – podkreśla Rumiński.O ostrożność na grzybobraniu apelują jednak nie tylko toksykolodzy. –. Jeżeli nie znamy do miejsc, do których się udajemy, powinniśmy nie oddalać się zbytnio od naszych pojazdów – sugeruje sierż. Magdalena Szukajło z Komendy Powiatowej Policji w Pile.