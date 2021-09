Premier obrzucony żwirem. Emocje w Kanadzie sięgają zenitu [WIDEO]

Wybory w Kanadzie zbliżają się wielkimi krokami. Nerwy puszczają nie tylko politykom, ale także wyborcom. Jak donoszą lokalne media, przeciwnicy premiera Justina Trudeau obrzucili go żwirem i kamieniami. Szef rządu ma jednak poważniejsze zmartwienia. To sondaże.

Premier Kanady Justin Trudeau ma poważne problemy, bo jego partia przegrywa w sondażach przed zaplanowanymi na 20 września wyborami do parlamentu.



Najnowszy sondaż przeprowadzony dla CTV wskazuje, że Konserwatywna Partia Kanady może liczyć obecnie na 34,9 proc. głosów, podczas gdy Liberalna Partia Kanady Justina Trudeau ma poparcie na poziomie 33,4 proc.



Kanadyjskie media informują, że szef rządu jeździ po kraju i spotyka się z wyborcami. Kampania premiera nie idzie gładko, między innymi z powodu protestów przeciwko planowanym przez rząd obowiązkowym szczepieniom na COVID-19.

Teraz doszło także do groźnego incydentu. Gdy Trudeau wracał do swojego autobusu po wizycie w browarze, w jego kierunku poleciały kamienie i żwir. Polityk miał zostać trafiony jednym z niewielkich kamieni, ale nie odniósł obrażeń.



„Przemoc polityczna nigdy nie jest usprawiedliwiona” – zareagował szybko lider Konserwatywnej Partii Kanady Erin O'Toole, który potępił fizyczny atak na swojego rywala.



Justin Trudeau pełni funkcję premiera Kanady od listopada 2015 roku.

Here's the video of stones being thrown towards the Prime Minister while he was leaving his campaign stop in London, Ontario this evening pic.twitter.com/MNOVHIKMiY