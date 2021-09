Kolejne osłabienie Polaków. Dwóch ważnych piłkarzy nie zagra z Anglią

Miał zdążyć do czasu meczu z Anglikami, ale nic z tego nie będzie. Piotr Zieliński nie będzie do dyspozycji Paulo Sousy w środowym spotkaniu eliminacji mistrzostw świata. Na listę rekonwalescentów trafił także obrońca Bartosz Bereszyński.

Wracający po kontuzji uda Zieliński przebywa od początku na zgrupowaniu Biało-Czerwonych, ale wciąż trenuje indywidualnie. We wtorek zapadła decyzja w jego sprawie.



– Piotr nie zagra z Anglią. Nie jest gotowy do tego występu – ujawnił Sousa.



Dodał, że w środę zabraknie również zmagającego się z kontuzją Bartosza Bereszyńskiego (został zmieniony w trakcie pierwszej połowy meczu z Albanią w Warszawie). – Wciąż nie czuje się wystarczająco dobrze – przyznał Portugalczyk.



A to nie koniec problemów, bo Sousa nie mógł także skorzystać z m.in. Krzysztofa Piątka czy Arkadiusza Milika.



Tymczasem przed Polakami spotkanie z najsilniejszym rywalem. Anglia prowadzi w grupie I z kompletem zwycięstw po pięciu kolejkach. Polska zajmuje drugie miejsce z 10 punktami.





Trener Anglików: To dla nas szansa, aby praktycznie zapewnić sobie awans

– Poziom motywacji jest bardzo wysoki, ale bronimy się przed poczuciem, że jesteśmy lepsi niż w rzeczywistości. Nasze dobre wyniki są efektem ciężkiej pracy, przede wszystkim kiedy nie mamy piłki. Wtedy wykazujemy się ogromną dyscypliną – ocenił Southgate.



Wygrana gości w Warszawie praktycznie przesądzi o ich bezpośrednim awansie na mundial w Katarze. Do turnieju zakwalifikują się zwycięzcy każdej z grup eliminacji, a zespoły z drugich lokat wystąpią w barażach.



– To dla nas duża szansa, ale nigdy nie jest łatwo wygrać na wyjeździe. Polska ma też o co grać. Jeśli chce wygrać grupę, raczej musi zwyciężyć. Zapowiada się ciekawy mecz – uważa Southgate.



W ostatnich dniach Anglia pewnie pokonała najpierw Węgry, a potem Andorę po 4:0. Po triumfie w Budapeszcie od pierwszych minut na Wembley zagrała zupełnie inna jedenastka.



– Daliśmy odpocząć piłkarzom, którzy grali na Węgrzech, ale i tak rywalizacja o miejsce w składzie jest ogromna. Nie da się ot, tak stwierdzić, że skoro ten skład zagrał dobrze, to po prostu wystawimy go w następnym meczu. W Polsce czeka nas inne spotkanie z innymi wyzwaniami, innymi problemami, innym rytmem. Trzeba utrzymać wysoki poziom koncentracji – podkreślił trener Trzech Lwów.

