Z wyżem przyjdzie ocieplenie. Do ilu stopni wzrośnie temperatura? [PROGNOZA]

Na terenie całego kraju panuje wyż i związana z nim ładna, bezdeszczowa pogoda z temperaturami do 23 stopni – przekazała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska. Jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach?

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wtorek będzie kolejnym dniem ze stosunkowo wysokimi temperaturami i bezchmurnym niebem. Słaby wiatr będzie sprzyjał pobytowi na świeżym powietrzu.



– W całym kraju panuje pogoda wyżowa. Jest słonecznie w znacznej części kraju. Co prawda na południu widać jeszcze chmury, ale są one stopniowo wypierane. Temperatura maksymalna dzisiaj dojdzie do 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, 21 stopni w Warszawie i centrum kraju – wskazała Dąbrowska.



– Najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju, gdzie termometry wskażą około 23 stopni Celsjusza. Nad morzem wiatr będzie słaby, chwilami nieco silniejszy. W pozostałej części kraju będzie wiał wiatr słaby, południowy, który na zachodzie Polski zmieni się kierunek na zachodni i północno-zachodni – dodała.





IMGW: temperatura w nocy spada

źródło: PAP, IMGW

Synoptycy nie przewidują opadów deszczu za wyjątkiem Kotliny Kłodzkiej, jednak prawdopodobieństwo wystąpienia określają jako minimalne. Dzisiejsza noc także będzie pogodna, z niewielkim zachmurzeniem i cieplejsza niż poprzednie, ale wciąż dość chłodna. Najchłodniej będzie na Podlasiu – zaledwie 5 stopni.W centrum Polski w nocy z wtorku na środę termometry pokażą około 9 stopni, a nad morzem i zachodzie kraju 12 stopni. W kotlinach sudeckich należy spodziewać się mgły ograniczającej widoczność do trzystu metrów. Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych.W środę zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, około 24 stopni w centrum, do stopni na zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem i w Sudetach okresami umiarkowany, z kierunków południowych, na wybrzeżu przejściowo zachodni, na południowym wschodzie miejscami zmienny. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/godz.W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na północnym wschodzie miejscami umiarkowane. Lokalnie, głównie na Pomorzu, może wystąpić mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 8 stopni do 13 stopni, miejscami na wybrzeżu około 15 stopni; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, lokalnie około 6 stopni. Wiatr słaby, nad ranem w rejonach podgórskich Sudetów umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/godz.W czwartek bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na północnym wschodzie miejscami umiarkowane.na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Sudetów miejscami w porywach do 60 km/godz, z kierunków południowych, na południowym wschodzie lokalnie słaby, zmienny. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/godz.