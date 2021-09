Poseł apeluje o adopcję dla par LGBT. „Dzieci mogłyby zostać otoczone rodzinnym ciepłem”

Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek zaapelował do Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski, by ten pochylił się nad losem dzieci wychowywanych w domach dziecka. Polityk przekonuje, że „te dzieci pozostają bez opieki, a mogłyby zostać otoczone rodzinnym ciepłem również przez pary jednopłciowe”.

„Chciałbym zaprosić posła Janusza Kowalskiego, żeby odwiedził domy dziecka, gdzie bardzo wiele dzieciaków czeka na rodzinne ciepło” – napisał na Twitterze Krzysztof Śmiszek.



„Te dzieci pozostają bez opieki, a mogłyby zostać otoczone rodzinnym ciepłem również przez pary jednopłciowe” – dodał poseł Lewicy.



Na odpowiedź parlamentarzysty ze Zjednoczonej Prawicy nie trzeba było długo czekać.



Zobacz także -> „To nie są ważne problemy”. Lider Lewicy o poradniku dla prostytutek



„Trzymajcie się z daleka od dzieci” – skomentował już 15 minut później wywołany do tablicy Janusz Kowalski.



Jak ocenił, „ideologia gender to największe zagrożenie XXI wieku dla dzieci”.



„Nigdy nie pozwolimy na krzywdzenie dzieci i adopcje przez pary homoseksualne. Dziecko powinno wychowywać się w normalnej rodzinie, w związku kobiety i mężczyzny” – ocenił Kowalski.



Zobacz także -> Fala oburzenia od prawej do lewej. Żądają konsekwencji za homofobiczny atak aktywisty LGBT

Trzymajcie się z daleka od dzieci. Wasza ��️‍��ideologia gender to największe zagrożenie XXI wieku dla dzieci. Nigdy nie pozwolimy na krzywdzenie dzieci - adopcje przez pary homoseksualne. Dziecko powinno wychowywać się w normalnej rodzinie - związku kobiety i mężczyzny. — Janusz Kowalski (@JKowalski_posel) September 7, 2021

#wieszwiecej Polub nas