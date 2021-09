Polska, Niemcy i Francja nie uznały wyroków TSUE. Kary tylko dla Polski

Komisja Europejska zwróciła się o nałożenie na Polskę kar finansowych za niewykonanie wyroku TSUE z lipca. Sprawa wywołała lawinę komentarzy. „Niemcy, Hiszpania, Rumunia i Francja nie uznały w ciągu ostatnich 2 lat wyroków TSUE, a Komisja blokuje bezprawnie Polsce fundusze i wnioskuje o kary” – skomentował w sieci wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. „Wszyscy płacimy za nielegalne działania PiS–u” – odpowiadają politycy opozycji.

Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji ws. środków tymczasowych z 14 lipca. Chodzi o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.



– Jesteśmy gotowi do współpracy z polskimi władzami, by znaleźć wyjście z tego kryzysu – stwierdziła wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova.



Co na to polscy politycy?



„Komisja twierdzi, że dba o »niezależność sądownictwa« w Polsce. Równocześnie zaś domaga się nałożenia na Polskę kar finansowych w związku z orzeczeniem TSUE, które w rzeczywistości ingeruje w niezależność polskiego sądownictwa” – napisała na Twitterze Beata Szydło. „To absurd. Czy polskie sądy mają być zależne od woli KE?” – zapytała.

Z kolei wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski dodał: „Podczas, gdy Polska broni wschodnich granic UE, Bruksela wyprowadza kolejny bezprawny atak. Jednocześnie szantażować polski TK opinią ws. KPO i żądać kar finansowych dla Polski w imię »niezawisłości sędziów« mogą tylko eurokraci z KE”. Jak ocenił, zasada rządów prawa nie dotyczy najwyraźniej organów Unii Europejskiej.



„Niemcy, Hiszpania, Rumunia i Francja. To kraje, które nie uznały w ciągu ostatnich 2 lat wyroków TSUE. Rumunia w sprawie sądownictwa” – napisał inny z wiceministrów Sebastian Kaleta.



„Komisja Europejska blokuje bezprawnie Polsce fundusze i wnioskuje o kary. To akty agresji. Organy UE po zatwierdzeniu budżetu UE ruszyły do bezprawnego ataku” – stwierdził.

Podczas gdy Polska broni wschodnich granic UE, Bruksela wyprowadza kolejny bezprawny atak.



Niemcy, Hiszpania, Rumunia i Francja.



To kraje, które nie uznały w ciągu ostatnich 2 lat wyroków TSUE. Rumunia w sprawie sądownictwa.



KE blokuje bezprawnie Polsce fundusze i wnioskuje o kary.



Opozycja wini polski rząd

Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę w sprawie Izby Dyscyplinarnej, która wciąż działa mimo wyroku tymczasowego TSUE.



KE składa skargę przeciw ���� do TSUE. Zawnioskowano o kary pieniężne za nieprzestrzeganie środków tymczasowych i zwracano się o całkowite zawieszenie nielegalnie działającej Izby Dyscyplinarnej.

„To kolejne finansowe straty polityki PiS dla nas wszystkich!” – ocenił z kolei europoseł Lewicy Łukasz Kohut.Inny z przedstawicieli Lewicy w PE Robert Biedroń dodał:Jesteście w czarnej…”„Wszyscy płacimy za nielegalne działania PiS–u” – oceniła Janina Ochojska z Koalicji Europejskiej.Zobacz także -> Rząd odpowiada KE ws. Izby Dyscyplinarnej: Będzie kontynuacja reformy sądownictwa „Mam prośbę do któregoś z moich czytelników, aby podliczył ile wspólnie majątku, według oświadczeń majątkowych, mają posłowie i ministrowie PiS.a jaką będziemy musieli pokryć z budżetu” – zaapelował Roman Giertych.

Stanowcze kroki Komisji Europejskiej

Komisja zwróciła się do Trybunału o nałożenie na Polskędopóki środki nałożone na mocy orzeczenia Trybunału nie zostaną w pełni wdrożone”.„Moim obowiązkiem jako komisarza ds. sprawiedliwości jest zapewnienie ochrony niezależności sędziów europejskich. W przeciwnym razie cały porządek prawny UE mógłby być zagrożony, a podstawowe fundamenty Unii mogłyby zostać zakwestionowane. Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Kolegium w lipcu, zwracam się teraz do Trybunału Sprawiedliwości UE o– poinformował unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.Zobacz także -> Kaleta o TSUE: Wszystkie spory sprowadzają się do tego Przypomnijmy, że to wtedy Polska została zobowiązana przez TSUE do „natychmiastowego zawieszenia” stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.Komisja Europejska we wtorek rozpoczęła też wobec Polski procedurę naruszenia prawa UE za niepodjęcie niezbędnych środków w celu pełnego wykonania wyroku TSUE stwierdzającego, żeChodzi o wyrok z 15 lipca, w którym TSUE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.