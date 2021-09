Siła uderzenia wyrzuciła nastolatków z samochodu. Przerażające nagranie

Groźny wypadek w Annopolu na Lubelszczyźnie. Kamery monitoringu zarejestrowały, jak 19-letni kierowca audi wjechał w krawężnik i latarnię. Siła uderzenia była tak duża, że wraz z 18-letnią pasażerką wypadli z pojazdu. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i publikuje nagranie dla przestrogi.

Dyżurny Centrum Powiadamiania Ratunkowego otrzymał informację o wypadku w nocy z soboty na niedzielę. Doszło do niego na drodze krajowej numer 74.



Na miejsce przed policją przybyła straż pożarna, która natychmiast rozpoczęła akcję ratunkową.





Horror na Lubelszczyźnie. Wypadli z auta

źródło: Policja

Na jezdni leżał nieprzytomny kierowca; karetką został przewieziony do szpitala; tam trafiła też z obrażeniami ciała 18-letnia pasażerka audi.Jak informuje policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że młody kierowca, pochodzący z powiatu opatowskiego, podróżował od strony mostu w Annopolu w stronę Kraśnika i w pewnym momencie na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem.W konsekwencji uderzył w krawężnik i latarnię, przez co obie osoby podróżujące audi wyrzuciło z pojazdu.„Ze względu na stan kierowcy nie było możliwości przebadania go na zawartość alkoholu lub środków odurzających, w związku z czym pobrano od niego krew do dalszych badań” – przekazali śledczy.