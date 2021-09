Jarosław Kaczyński o ks. Sochackim: Proszony o modlitwę, nie odmawiał [WIDEO]

Życie ks. Zdzisława Sochackiego było życiem człowieka, który potrafił służyć Najwyższemu – powiedział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas mszy św. pogrzebowej na Wawelu. Kaczyński wspominał także, że ks. Sochacki, proszony o modlitwę, nie odmawiał, a „msza święta była odprawiana przez niego osobiście”. Wymienił m.in. modlitwę nad grobem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii.

– Jego życie było życiem człowieka, który potrafił służyć Najwyższemu, który oddał mu wszystko – powiedział o ks. Sochackim prezes PiS.



Podkreślił też rolę, jaką zmarły odegrał w życiu jego i jego środowiska politycznego. Wymienił m.in. odprawiane przez ks. prałata msze, a także modlitwę nad grobem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii.



– Te obchody, te święta, a przede wszystkim ta modlitwa, ta msza, to było coś dla nas wszystkich – a byli to politycy i nie tylko politycy, osoby spoza Prawa i Sprawiedliwości – czymś bardzo ważnym. Dla mnie wręcz niesłychanie ważnym – powiedział Jarosław Kaczyński.





„Powód do dozgonnej wdzięczności”

Ogromna wdzięczność i pamięć

źródło: TVP Info, PAP

– To była ogromna pomoc, to powód do dozgonnej wdzięczności, ogromnej wdzięczności wobec ks. prałata i oczywiście wobec ks. kardynała (Stanisława Dziwisza), któryw tym niezwykłym miejscu – podkreślił.Kaczyński wspominał także, że proszony o modlitwę ks. Sochacki nie odmawiał; zawsze wszystko było zorganizowane, a – w ogromnej większości – msza święta była odprawiana przez niego osobiście.– Jeśli szukam słowa, które najlepiej wyraża mój i moich koleżanek i kolegów, moich przyjaciół stosunek do śp. ks. prałata, to będzie to wdzięczność,. Pamięć, którą zachowamy, a już z całą pewnością ja zachowam do końca życia – oświadczył wicepremier. Ks. Zdzisław Sochacki zmarł w czwartek. Miał 67 lat. Proboszczem parafii archikatedralnej na Wawelu był od 2007 r. Na stanowisko to mianował go ówczesny metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.