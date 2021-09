Targi zbrojeniowe. Prezes PiS: Niech przyczynią się do modernizacji wyposażenia WP

Niech targi przyczynią się do modernizacji wyposażenia Wojska Polskiego i do rozwoju rodzimego przemysłu obronnego, w tym naszego narodowego koncernu, jakim jest Polska Grupa Zbrojeniowa – podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w liście odczytanym na rozpoczęciu targów przemysłu obronnego MSPO w Kielcach.

Podczas otwarcia targów zbrojeniowych Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach list od Jarosława Kaczyńskiego odczytał prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek.



„Przede wszystkim pragnę wyrazić moją ogromną radość, że w tym roku, jak i w poprzednim udało się – mimo tak trudnych okoliczności związanych z pandemią koronawirusa – pokonać przeciwności losu i zorganizować wystawę na tak wysokim poziomie” – napisał prezes PiS.



Podkreślił, iż ma „graniczącą z pewnością nadzieję, że tegoroczna edycja salonu przyniesie jego uczestnikom wiele satysfakcji i zadowolenia”.



„Jestem głęboko przekonany, że zaowocuje ona zawarciem wielu korzystnych dla wszystkich stron umów, nawiązaniem nowych kontraktów biznesowych, otworzeniem nowych perspektyw na przyszłą, obiecującą współpracę, a tym samym potwierdzi renomę i jeszcze bardziej umocni pozycję międzynarodowego salonu przemysłu obronnego w Kielcach przed jego jubileuszową 30. edycją” – zaznaczył Kaczyński.



„Niech te targi przyczynią się znacząco do modernizacji wyposażenia Wojska Polskiego oraz do rozwoju rodzimego przemysłu obronnego, w tym naszego narodowego koncernu, jakim jest Polska Grupa Zbrojeniowa, umacniająca bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Tego wszystkiego pragnę państwu z głębi serca życzyć" – podkreślił prezes PiS.



Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej dziękował zaprosił na wszystkie wystawy oraz do zapoznania się z szeroką ofertą Polskiej Grupy Zbrojeniowej.



– Mam nadzieję, że po tegorocznym salonie będziemy też mogli wieńczyć sukcesy w postaci zawartych kolejnych umów – powiedział Chwałek.

