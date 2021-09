Jak stworzyć grę od zera w 90 minut? Międzynarodowe warsztaty dla dzieci i młodzieży

Trwają zapisy na 9. edycję „Koduj z Gigantami – Starcie Gigantów” – bezpłatnych międzynarodowych warsztatów z programowania, organizowanych przez szkołę Giganci Programowania. Edukacyjna akcja odbędzie się w tym roku w Polsce, Hiszpanii, Chorwacji, Meksyku, Chile oraz na Słowacji w dniach 11-26 września. Wydarzenie honorowym patronatem objął sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński; patronem medialnym jest TVP ABC.

Dla uczestników tegorocznej edycji warsztatów przygotowano 10 tys. miejsc na zajęcia online oraz stacjonarnie w 90 miastach.





Jaka jest najlepsza gra wszechczasów?

Gotowa i przetestowana gra w 90 minut

Przed młodymi programistami niełatwe zadanie – będą wybierać „Najlepszą Grę Wszechczasów”, a o tytuł powalczą m.in. Minecraft, Fortnite, CSGo, League of Legends, Brawl Stars, Roblox czy Among Us.Uczestnicy warsztatów będą tworzyć własne gry w Scratch, projektować strony internetowe i aplikacje na smartfony w AppInventor, a także doskonalić swoje umiejętności w językach C# oraz Python.– Na wszystkich zajęciach uczniowie tworzą projekt w wybranym środowisku. W ciągu 1,5-godzinnych zajęć jesteśmy w stanie stworzyć gotowy projekt gry lub aplikacji i przetestować ją. Ponadto stworzone projekty można zabrać ze sobą do domu. Zajęcia mają na celu przede wszystkim naukę programowania. Przygotowaliśmy zajęcia z blokowych języków programowania, HTML-a, C# i języka Lua w odpowiednich kategoriach wiekowych. Poznamy podstawowe pojęcia programowania takie jak pętle, instrukcje warunkowe, komunikaty, losowanie i wiele, wiele innych – zdradza Adrian Czechowski, trener Giganci Programowania.

