Kursy walut NBP we wtorek 7 września. Kurs euro, dolara, funta i franka szwajcarskiego

Jak wygląda sytuacja złotego na międzynarodowym rynku walutowym? Narodowy Bank Polski opublikował nowe dane o bieżących średnich kursach walut obcych. Ile we wtorek 7 września kosztuje dolar, euro, funt szterling czy frank szwajcarski? Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić także za inne waluty.

Kurs euro (EUR) 07.09.2021:

Kurs dolara (USD) 07.09.2021:

Kurs funta szterlinga (GBP) 07.09.2021:

Kurs franka szwajcarskiego (CHF) 07.09.2021:

Pozostałe kursy walut we wtorek 07.09.2021:

źródło: NBP, portal tvp.info

Kurs euro opublikowany we wtorek 7 września przez NBP wynosi: 4,5181 zł.Kurs dolara opublikowany we wtorek 7 września przez NBP wynosi: 3,8041 zł.Kurs funta szterlinga opublikowany we wtorek 7 września przez NBP wynosi: 5,2570 zł.Kurs franka szwajcarskiego opublikowany we wtorek 7 września przez NBP wynosi: 4,1613 zł.Kurswynosi 0,0520 złKurswynosi 0,1423 złKurswynosi 0,4452 złKurswynosi 0,4394 złKurswynosi 0,1779 zł.