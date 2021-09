Posłanka PO przyznaje. Opozycja jest gotowa znów przegrać wybory

Spór o ochronę granic i stan wyjątkowy przeniósł się do Sejmu. Znaczącą przewagą głosów wygrali ci politycy, którzy domagają się uszczelnienia granic i niewpuszczania nielegalnych imigrantów. To porażka opozycji, w tym Klaudii Jachiry z PO, która osobiście walczyła na granicy o wpuszczenie migrantów do Polski. „PiS straszy uchodźcami, niektórzy się na to nabierają i słupki lecą im w górę” – napisała teraz oceniając, że „nie świadczy to najlepiej o naszym społeczeństwie”.

Prawo i Sprawiedliwość od kilku tygodni stanowczo apeluje o uszczelnianie granic, a rząd wysyła wojsko, dodatkowych funkcjonariuszy Straży Granicznej i buduje ogrodzenia. To odpowiedź na politykę Aleksandra Łukaszenki, który poprzez swoje służby wysyła na granicę kolejnych imigrantów. Okazuje się, że większość Polaków popiera strategię rządu.



Obywatele nie podzielają z kolei poglądów opozycji, która chce wpuszczenia imigrantów do Polski.



Teraz do tego sporu odniosła się w sieci Klaudia Jachira – posłanka opozycji, która osobiście negocjowała z żołnierzami w Usnarzu Grównym, aby przepuścili ją do koczujących tam osób. „PiS straszy uchodźcami, niektórzy się na to nabierają i słupki lecą im w górę. Nie świadczy to najlepiej o naszym społeczeństwie” – napisała.



„Ale jeżeli taka ma być cena za ratowanie czyjegoś życia, to jako polityczka jestem gotowa ją zapłacić” – podkreśliła.



