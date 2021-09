Opozycja żąda przekopów dla zwierząt. „Idealne dla nielegalnych imigrantów” [WIDEO]

Posłowie opozycji sprzeciwiają się budowie ogrodzeń na granicy z Białorusią. Ponieważ płot już częściowo stoi, ich zdaniem „konieczne jest utworzenie przejść dla zwierząt w ciągu korytarzy ekologicznych”. – Po tych słowach mieliśmy autentyczny śmiech na sali – mówi portalowi tvp.info poseł PiS Jan Mosiński. – W kontekście naszej współpracy z Litwą i Łotwą opozycja, głosując za zniesieniem stanu wyjątkowego, chciała narazić nasze sojusze na szwank, ośmieszyć w oczach UE i NATO – dodaje.

Mimo prób opozycji Sejm nie uchylił rozporządzenia prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym. Zniesienia specjalnych restrykcji chcieli politycy Platformy, Lewicy, Polski 2050, a także dwóch posłów niezrzeszonych oraz jeden poseł Konfederacji.



– Bez wątpienia wczorajszy głos posłów opozycji pokazuje, że politycy ci chcieliby, aby znosząc stan wyjątkowy i rozszczelniając granicę umożliwić Aleksandrowi Łukaszence i Władimirowi Putinowi stworzenie dobrze funkcjonującego kanału przerzutowego – ocenia Jan Mosiński.



– Wówczas mielibyśmy taki scenariusz jak w 2015 r., kiedy kryzys migracyjny zupełnie wymknął się spod kontroli, a na teren Unii przyjeżdżały tysiące imigrantów. Brak weryfikowania tego, kto przyjeżdżał do Europy, sprawiał, że dostali się tu również ci, których celem było siać terror i przemoc. To bardzo niebezpieczne – dodaje.



W rozmowie z portalem tvp.info polityk ocenia, że gdyby rząd zrealizował postulaty polityków opozycji, już za kilka tygodni mielibyśmy na terenie Polski nie 30 i nawet nie setki, a tysiące imigrantów.

Przejścia dla zwierząt na granicy z Białorusią

Poseł przypomina, co niedawno działo się w Berlinie, Paryżu czy Brukseli. – Gdybyśmy stanowczo nie reagowali, smutne obrazki, które dobiegały do nas z tych miast, byłyby obrazkami z Warszawy, Gdańska i Poznania. Odpowiedzialność nakazuje stanowczo odpowiadać na działania podjęte przez reżimy Łukaszenki i Putina – komentuje.

Jan Mosiński ocenia, że podczas poniedziałkowego głosowania po stronie posłów PO, Lewicy, PSL i Polski 2050 „widać było duży deficyt wiedzy, zwłaszcza jeśli chodzi o mechanizmy działające w polityce międzynarodowej”.



– Ale bez wątpienia wszystkie wystąpienia przebiła posłanka Małgorzata Tracz z partii Zielonych, która bolejąc nad sytuacją zwierząt żyjących przy pasie granicznym Polski i Białorusi, zaapelowała o budowanie przekopów, które umożliwią im swobodne przemieszczanie się – stwierdza.



Jak uważa, „byłoby to idealne rozwiązanie dla nielegalnych imigrantów chcących przedostać się do Polski i na teren UE”. – To wyjątkowa aberracja, trudna do skomentowania. Po tych słowach i wystąpieniu mieliśmy autentyczny śmiech na sali – relacjonuje.

Lewacka logika, w płocie na granicy z Białorusią, zrobić przejścia dla zwierząt. Kto będzie stał i pilnował, czy rzeczywiście tylko zwierzęta tamtędy przechodzą? pic.twitter.com/kffMwlQg2U — Edyta Kazikowska (@ekazikowska) September 6, 2021

Poseł Małgorzata Tracz z PO ujęła się za zwierzątkami, które migrują przez granicę z Białorusią i zaproponowała, aby rząd zbudował dla nich przejścia podziemne. Kurtyna! — Jan Mosiński (@MosinskiJan) September 6, 2021

Chłodne kalkulacje Putina i Łukaszenki

Czy wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią zamyka sprawę? Czy od tej pory żołnierze, Straż Graniczna i policja będą mogły spokojnie pracować, a nieustające relacje z granicy polsko–białoruskiej stracą na sile?Zdaniem Jana Mosińskiego nie do końca, ponieważ ze strony Białorusi i Rosji należy się spodziewać dalszych prób eskalowania napięcia.Zobacz także: Premier: Obowiązkiem rządu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i granic – Oprócz ćwiczeń Zapad chciałbym zwrócić uwagę na to, że Polska i kraje bałtyckie przyjęły na swoje barki odpowiedzialność ochrony wschodnich granic UE. To od nas zależy, czy wytrzymamy presję.To pozwala przypuszczać, że wojna hybrydowa wpuszczania do Polski jak największej liczby imigrantów będzie dalej realizowana – ocenia.

Stwierdza, że gdyby opozycja w Polsce wykazała się taką odpowiedzialnością jak opozycje na Litwie czy Łotwie, Putin z Łukaszenką zapewne zawiesiliby swoje działania. – Tymczasem w Polsce zwietrzyli szansę, bo głupota opozycji daje im pole do popisu – podkreśla.



Poseł PiS przekonuje, że „w kontekście naszej współpracy z Litwą i Łotwą opozycja, głosując za zniesieniem stanu wyjątkowego, chciała narazić nasze sojusze na szwank i ośmieszyć w oczach UE oraz NATO struktury, które popierają kierunek naszego działania na wschodniej granicy”.



– To wyjątkowa i podła postawa polityków opozycji. Myślę, że podobny scenariusz kreśli Łukaszenka; skłócić nas z sojusznikami, podważyć fundamenty naszej współpracy międzynarodowej – uważa Mosiński.